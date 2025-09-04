Aclamação em Veneza alimenta esperanças de que filme de menina de Gaza alcance público global

"Foi impressionante porque eu não esperava isso", disse Ben Hania à Reuters. "Sou muito, muito grata a Veneza pela seleção (do filme) e por proporcionar um início de carreira tão incrível para o filme."

Os aplausos só terminaram quando os funcionários pediram ao público que se retirasse porque outro filme estava para ser exibido.

Amer Hlehel, ator que interpreta um despachante do Crescente Vermelho que tenta organizar o resgate da garota, disse que teve emoções contraditórias com a recepção estrondosa.

"Há um sentimento de culpa por estarmos comemorando enquanto as pessoas ainda sofrem com a fome e a matança em massa", disse, acrescentando que o elenco e a equipe sentiam que estavam "em uma missão" para contar a história de Rajab para o resto do mundo.

A menina estava tentando fugir da Cidade de Gaza em 29 de janeiro de 2024, quando o veículo em que ela estava foi atacado pelas forças israelenses. Ela sobreviveu ao tiroteio inicial e implorou à equipe do Crescente Vermelho -- em um áudio comovente usado no filme -- que a salvasse.

Israel finalmente deu sinal verde para o resgate após três horas de espera, mas o contato com a equipe da ambulância foi cortado logo após a chegada ao local. Os corpos de Rajab, alguns de seus parentes e de dois médicos socorristas foram encontrados dias depois.