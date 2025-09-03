'Rainha da Cetamina' se declara culpada pela morte por drogas de Matthew Perry

A traficante de drogas de Los Angeles conhecida como a "Rainha da Cetamina" se declarou culpada na quarta-feira das acusações de que forneceu a dose do poderoso anestésico prescrito que matou o astro de "Friends" Matthew Perry.

Jasveen Sangha, de 42 anos, que reconheceu ter administrado um "esconderijo" de narcóticos ilegais no bairro de North Hollywood e que deveria ter sido julgada este mês, declarou-se culpada de cinco acusações criminais decorrentes da morte de Perry por overdose em 2023.

Sangha, cidadã norte-americana e britânica, agora enfrenta uma pena de prisão de até 65 anos quando for sentenciada em 10 de dezembro. Ela foi a última dos cinco suspeitos acusados no caso a se declarar culpada em vez de ir a julgamento.