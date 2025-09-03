Banda britânica Radiohead anuncia primeira turnê em sete anos

LONDRES (Reuters) - A banda britânica Radiohead anunciou nesta quarta-feira uma turnê de 20 datas na Europa, que ocorrerá em novembro e dezembro, as primeiras apresentações ao vivo do grupo de rock por trás dos álbuns "OK Computer" e "Kid A" na virada do século.

"No ano passado, nos reunimos para ensaiar, só por prazer", disse o baterista Philip Selway no Instagram.

"Depois de uma pausa de sete anos, foi muito bom tocar as músicas novamente e nos reconectarmos com uma identidade musical que se alojou profundamente dentro de nós cinco."