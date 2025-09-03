Autoridades argentinas recuperam quadro roubado pelos nazistas, encerrando mistério de 80 anos

A obra-prima italiana consta em um banco de dados de obras de arte roubadas pelos nazistas e está desaparecida há 80 anos.

Uma autoridade do Judiciário em Mar del Plata disse à Reuters que Patricia Kadgien, filha de um ex-oficial nazista, e seu marido entregaram a pintura ao escritório da promotoria por meio de seu advogado.

"Especialistas em arte que têm acompanhado o caso serão responsáveis por protegê-lo para preservar a obra de arte", disse o funcionário.

Autoridades argentinas invadiram uma casa em Mar del Plata na semana passada após a pintura ser avistada na parede de um anúncio de imóveis, mas não conseguiram localizá-la imediatamente.

O caso chamou a atenção internacional depois que o jornal holandês Algemeen Dagblad noticiou pela primeira vez que a casa na lista de imóveis pertencia a Patricia Kadgien, filha de Friedrich Kadgien, um alto funcionário do governo de Adolf Hitler que se mudou da Alemanha para a Argentina após a Segunda Guerra Mundial. Ele morreu em 1979.

Um tribunal federal ordenou prisão domiciliar para Patricia Kadgien e seu marido por 72 horas a partir de segunda-feira. Um oficial de justiça disse à Reuters que eles seriam interrogados sobre as acusações de terem obstruído a investigação para localizar a pintura.