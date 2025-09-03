Apelos desesperados de menina de Gaza comovem Veneza no filme "The Voice of Hind Rajab"

O drama da vida real se concentra nos operadores telefônicos da Sociedade do Crescente Vermelho Palestino que tentaram por horas tranquilizar Hind Rajab, que estava presa, enquanto ela implorava para ser resgatada do carro, onde sua tia, seu tio e três primos já estavam mortos.

"Estou com muito medo, por favor, venha", diz a menina, com as gravações originais de suas chamadas cada vez mais desesperadas tendo um efeito poderoso ao longo do filme.

"A verdadeira questão é: como deixamos uma criança implorar pela vida? Ninguém pode viver em paz enquanto uma criança for forçada a implorar por sua sobrevivência... Que a voz de Hind Rajab ecoe pelo mundo", afirmou Kilani.

Depois de três horas de espera, o Crescente Vermelho finalmente recebeu o sinal verde de Israel para enviar uma ambulância para salvar Hind. Mas o contato com a menina e com os próprios socorristas foi cortado logo após a ambulância chegar ao local.

Dias depois, o corpo da menina foi encontrado junto com os de seus parentes no carro. Os restos mortais dos dois trabalhadores da ambulância mortos também foram recuperados do veículo bombardeado.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram inicialmente que suas tropas não estavam dentro do alcance de disparo do carro. No entanto, investigações independentes questionaram essa alegação e um relatório posterior da ONU afirmou que as forças de Israel haviam destruído o carro de Rajab e depois matado os dois médicos que estavam tentando salvá-la.