Tribunal argentino ordena prisão domiciliar para filha de oficial nazista em busca de quadro desaparecido

Não conseguiram, no entanto, localizar a peça.

A pintura, um retrato da Contessa Colleoni do artista italiano Giuseppe Ghislandi, que morreu em 1743, estava desaparecida há 80 anos, antes de ser vista na listagem de uma casa que se acredita ser de propriedade de Patricia Kadgien, filha do falecido ex-oficial nazista Friedrich Kadgien.

Patricia Kadgien e seu marido foram obrigados a permanecer em prisão domiciliar por 72 horas a partir de segunda-feira e serão interrogados por obstruir a investigação para localizar a pintura, disse um funcionário judicial em Mar del Plata à Reuters nesta terça-feira.

O casal será convocado para uma audiência antes de quinta-feira, disse o funcionário, onde se espera que eles sejam acusados de "ocultação de roubo no contexto de genocídio".

Autoridades argentinas realizaram quatro novas batidas na segunda-feira para encontrar a pintura, disse a fonte, em casas ligadas a Kadgien e aos parentes do casal, onde os investigadores encontraram duas outras pinturas que presumivelmente datam dos anos 1800.

A Reuters não conseguiu entrar em contato imediatamente com Patricia Kadgien.