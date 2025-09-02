Kathryn Bigelow destaca ameaça nuclear em filme de retorno a Veneza

"Essa é uma questão global, como a situação das armas nucleares", disse Bigelow, que em 2010 se tornou a primeira mulher a receber o Oscar de melhor diretora por seu filme sobre a guerra do Iraque, "Guerra ao Terror".

"É claro que, ainda que improvável, mas com esperança, talvez um dia reduzamos o estoque nuclear. Mas, enquanto isso, estamos realmente vivendo em uma casa de dinamite", disse ela em uma coletiva de imprensa, ao lado de algumas de suas estrelas, incluindo Idris Elba e Rebecca Ferguson.

"Como aniquilar o mundo seria uma boa medida defensiva?"

O filme acompanha os 18 minutos que o míssil leva para ser lançado do Pacífico até chegar a Chicago, revelando-se através dos olhos de inúmeras autoridades -- desde o presidente dos Estados Unidos até uma equipe antimísseis no Alasca e os militares que trabalham no Comando Estratégico dos EUA.

"Há essas pessoas incrivelmente competentes operando em um prazo infinitamente curto, e o destino do mundo está em jogo", disse a diretora.

O último grande filme de Bigelow foi o drama histórico criminal "Detroit em Rebelião", de 2017. Antes disso, ela levou ao cinema a caçada de uma década a Osama bin Laden em "A Hora Mais Escura".