Astro do cinema francês Gérard Depardieu será julgado por estupro da atriz Charlotte Arnould

A promotoria de Paris confirmou nesta terça-feira que um juiz de instrução havia decidido que o caso deve ser enviado a um tribunal depois que Arnould postou sobre a notícia em sua conta no Instagram. Não foi informada a data do julgamento.

"Acho que estou tendo dificuldade em perceber o quanto isso é importante. Estou aliviada", escreveu Arnould.

Os advogados de Arnould e Depardieu não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Anos depois de ganhar destaque em 1974 com "Corações Loucos" e estrelar vários filmes em francês, Depardieu tem sido o centro de um número crescente de alegações de abuso sexual nos últimos anos.

Arnould, de 29 anos, atriz e ex-dançarina de balé conhecida por seu trabalho em teatro e dublagem, estava presente no tribunal em maio, quando Depardieu foi considerado culpado em um caso separado de agressão sexual a duas mulheres em um set de filmagem e recebeu uma sentença de prisão suspensa de 18 meses, que seu advogado disse na época que iria recorrer.

Durante o julgamento, o advogado de Depardieu a chamou de mentirosa no tribunal.