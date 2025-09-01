Rainha Camilla já deu 'sapatada' em assediador no trem, diz livro

A rainha do Reino Unido Camilla lutou contra um possível agressor em um trem quando era adolescente, atingindo-o com seu sapato, de acordo com um novo livro sobre a família real.

Camilla, de 78 anos, estava viajando em um trem para a estação de Paddington, em Londres, quando tinha cerca de 16 ou 17 anos de idade, e um homem começou a assediá-la, informou o relato no livro "Power and the Palace", que está sendo publicado em série no jornal Times.

Ela reagiu tirando o sapato e batendo nos órgãos genitais do homem com o salto. Quando chegou a Paddington, ela apontou o agressor para um funcionário e ele foi preso, segundo o livro.