Dwayne Johnson rompe com moldes de Hollywood em drama corajoso no Festival de Veneza

O papel marca uma virada brusca para Johnson, que passou as duas últimas décadas encabeçando franquias familiares como "Jumanji" e a série "Velozes e Furiosos".

"Às vezes, é mais difícil saber do que você é capaz quando já foi enquadrado em alguma coisa", disse Johnson aos repórteres em Veneza.

"Isso pode colocá-lo em uma categoria e em um canto, e esse é o seu caminho, isso é o que as pessoas querem que você seja, isso é o que Hollywood quer que você seja. Eu simplesmente tinha esse desejo ardente, essa voz que dizia: 'Bem, e se houver mais'?"

Dirigido por Benny Safdie, "Coração de Lutador" traça a ascensão de Kerr nos primeiros dias das artes marciais mistas (MMA) e do Ultimate Fighting Championship (UFC), quando combates brutais no Japão ajudaram a definir o esporte nascente.

A história também mostra o preço que o esporte cobrou de Kerr -- uma dependência de analgésicos, um romance turbulento com sua namorada Dawn, interpretada por Emily Blunt, e a pressão esmagadora para conquistar vitória após vitória.

"É sobre a pressão para vencer, a pressão para entregar, e o que acontece quando a vitória se torna o inimigo", disse Johnson.