De "Mamma Mia!" a drama Shaker: Seyfried estrela no Festival de Cinema de Veneza

"Quantas histórias já vimos sobre ícones masculinos em grande escala? Quantas histórias se repetem, se repetem e se repetem? Será que não podemos ver uma história sobre uma mulher como essa?", disse a diretora norueguesa do filme, Mona Fastvold.

Fastvold explica que escolheu Seyfried para o exigente papel principal por sua capacidade de acessar tanto as qualidades gentis quanto as ferozes que a complexa personagem exigia.

"Ela (Seyfried) é um pouco louca", disse a diretora. "Eu sabia que ela poderia acessar essas coisas -- a bondade, a gentileza, a ternura. E ela também poderia acessar esse poder e essa loucura."

Seyfried disse que se sentiu empoderada para se soltar no set quando sua personagem entrou em uma condição de transe, marcada por atos de devoção extáticos, trêmulos e exuberantes, que deram o nome aos Shakers.

"Vale tudo porque há muita liberdade, e a única ameaça é não usar essa liberdade a seu favor como artista para ir o mais fundo possível e fazer os sons mais loucos. Nunca me deixaram solta dessa maneira."

A atriz norte-americana reconheceu, porém, que tentou convencer Fastvold a encontrar uma atriz britânica para o papel.