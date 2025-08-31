Jude Law encara papel de Putin sem medo no Festival de Cinema de Veneza

"O lado complicado é que a face pública (de Putin) que vemos revela muito pouco... Senti o conflito de tentar mostrar muito pouco, mas sentir muito e retratar muito por dentro", disse ele.

Assayas, mais conhecido por filmes como "Carlos" (2010) e "Personal Shopper" (2016), disse que seu último filme repercutiu além da Rússia.

"Fizemos um filme sobre o que a política se tornou e a situação muito assustadora e perigosa em que todos nós sentimos que estamos", disse ele. "Pegamos o caso de Vladimir Putin, mas ele se aplica a muitos líderes autoritários. A política mudou muito durante nossas vidas, e o que está acontecendo agora é assustador", acrescentou.

O ator norte-americano Jeffrey Wright, que interpreta um escritor dos EUA no filme, disse que espera que o filme seja amplamente visto em seu país natal, que ele teme que possa perder seus ideais e aspirações.

"Se isso for perdido, como está acontecendo agora, então nos tornaremos o que vemos nesse filme", disse ele.

Dano, que interpreta o protagonista Baranov, disse que o projeto evitava rótulos morais simples. "Se você simplesmente rotulasse um personagem como mau, seria uma simplificação enorme", disse ele. "Perguntar por que e olhar para o cinza, mesmo que seja assustador, é melhor do que nos deixar ir cada vez mais longe no preto e branco."