Diretor Jim Jarmusch diz que financiamento corporativo é "sujo" e está preocupado com Mubi

Jarmusch está exibindo seu último filme, "Father Mother Sister Brother", no Festival de Cinema de Veneza, e a Mubi, uma empresa de distribuição e plataforma de streaming, deve promover o filme em muitos mercados.

No entanto, a Mubi gerou controvérsias este ano ao aceitar um investimento de US$100 milhões da Sequoia Capital, que também apoiou empresas iniciantes israelenses de tecnologia de militar - laços que foram criticados devido à guerra de Israel em Gaza.

Jarmusch disse que levantou a questão com a empresa e enfatizou que suas negociações com a distribuidora eram anteriores ao acordo com a Sequoia Capital, que foi assinado no início deste ano.

"Meu relacionamento com a Mubi começou muito antes disso, e foi fantástico trabalhar com eles nesse filme. É claro que fiquei desapontado e bastante desconcertado com essa relação", acrescentou.

Jarmusch reconheceu a complexidade do financiamento de filmes para diretores de cinema de arte, como ele, dizendo que recebeu dinheiro de várias fontes ao longo dos anos.

"Considero que praticamente todo dinheiro corporativo é dinheiro sujo. Se começarmos a analisar cada uma dessas empresas cinematográficas e suas estruturas de financiamento, encontraremos muita sujeira desagradável", disse ele.