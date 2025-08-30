"Frankenstein", de Del Toro, troca horror pela humanidade em Veneza

"Muitas das interpretações visuais da criatura são quase como vítimas de acidentes, e eu queria beleza", disse del Toro a jornalistas neste sábado, antes da estreia de seu filme no Festival de Cinema de Veneza.

Del Toro dirige a partir de seu próprio roteiro, contando a história de Victor Frankenstein (Oscar Isaac), um cientista arrogante que monta uma criatura a partir de partes de corpos e dá vida a um gigante indestrutível e gentil (Jacob Elordi).

O filme mostra o perigo do uso indevido de tecnologias modernas, mas del Toro, cujo longa-metragem "A Forma da Água" levou as principais honras em Veneza em 2017, disse que não estava pensando em inteligência artificial quando escreveu o roteiro.

"Não tenho medo de inteligência artificial. Tenho medo da estupidez natural, que é muito mais abundante", disse ele. "Vivemos em uma época de terror e intimidação, certamente. E a resposta, da qual a arte faz parte, é o amor."

Ao contrário de muitos diretores, Del Toro evitou em grande parte os efeitos especiais computadorizados e, em vez disso, construiu cenários luxuosos para sua equipe de atores, que também incluí Christoph Waltz, Mia Goth e Felix Kammerer.

"Se você os colocar (os atores) em um laboratório de verdade, com janelas de verdade, com altura de verdade, com baterias gigantes de verdade, eles estarão reagindo a outro ator", disse ele.