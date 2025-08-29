"O Mágico de Oz" aprimorado por IA estreia em Las Vegas

Entre os participantes da estreia estava Lorna Luft, cuja mãe, Judy Garland, interpretou Dorothy no filme.

"Finalmente vamos ver o mágico!", disse James Dolan, presidente-executivo da Sphere Entertainment. "O que vocês estão prestes a ver esta noite é o nosso exemplo mais poderoso de narrativa experimental nessa nova mídia."

Alguns amantes do cinema hesitaram com a ideia de mexer em um filme clássico. Profissionais de Hollywood também estão preocupados que a inteligência artificial seja usada para substituir o trabalho humano.

Dolan disse que o público ficaria impressionado com a nova experiência do "O Mágico de Oz".

"Pela primeira vez, você se sentirá parte da história", declarou ele.

O trabalho no filme levou mais de dois anos e 2.000 pessoas, incluindo a equipe criativa da Sphere, os pesquisadores da DeepMind, do Google, e os executivos da Warner Bros Discovery. O filme foi atualizado e a IA foi usada para torná-lo assistível na tela gigante e envolvente do Sphere.