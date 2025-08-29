"O Mágico de Oz" aprimorado por IA estreia em Las Vegas

Por Lisa Richwine
LAS VEGAS (Reuters) - Ventos rodopiantes, macacos operados por drones e inteligência artificial deram nova vida ao filme "O Mágico de Oz" na quinta-feira, na estreia de uma versão imersiva do clássico de Hollywood em Las Vegas.
Um tapete de tijolos amarelos, imitando a estrada de tijolos amarelos do filme, levou à entrada do Sphere, um local de entretenimento de alta tecnologia, que está exibindo a atualização do filme musical de 1939.
Entre os participantes da estreia estava Lorna Luft, cuja mãe, Judy Garland, interpretou Dorothy no filme.
"Finalmente vamos ver o mágico!", disse James Dolan, presidente-executivo da Sphere Entertainment. "O que vocês estão prestes a ver esta noite é o nosso exemplo mais poderoso de narrativa experimental nessa nova mídia."
Alguns amantes do cinema hesitaram com a ideia de mexer em um filme clássico. Profissionais de Hollywood também estão preocupados que a inteligência artificial seja usada para substituir o trabalho humano.
Dolan disse que o público ficaria impressionado com a nova experiência do "O Mágico de Oz".
"Pela primeira vez, você se sentirá parte da história", declarou ele.
O trabalho no filme levou mais de dois anos e 2.000 pessoas, incluindo a equipe criativa da Sphere, os pesquisadores da DeepMind, do Google, e os executivos da Warner Bros Discovery. O filme foi atualizado e a IA foi usada para torná-lo assistível na tela gigante e envolvente do Sphere.
A IA restaurou pequenos quadros de celuloide para a alta definição atual e preencheu detalhes como as sardas no rosto de Dorothy. Os defensores do projeto o veem como um possível divisor de águas no uso de ferramentas de IA por Hollywood.
A Sphere adicionou elementos fora da tela, como ventiladores que sopraram vento e confetes em forma de folhas quando o tornado varreu a casa da fazenda de Dorothy. Macacos de 4,88 metros de altura, com hélio, sobrevoaram o local quando a Bruxa Má planejou a morte de Dorothy.
