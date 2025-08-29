Julia Roberts nega que seu novo filme seja retrocesso para causa feminista

Roberts interpreta Alma Olsson, uma professora de filosofia de Yale cuja vida é abalada quando uma de suas alunas favoritas acusa seu amigo e colega de longa data de agressão sexual.

O drama investiga como acadêmicos supostamente liberais enfrentam questões de lealdade, poder e identidade quando confrontados com linhas divisórias geracionais.

Ao falar com repórteres antes da estreia, Roberts rebateu as sugestões de que o filme poderia ecoar padrões culturais que lançam suspeitas sobre sobreviventes, especialmente as mulheres negras, ao mesmo tempo em que preservam a ambiguidade em relação aos homens acusados de agressão.

"Não estamos fazendo reivindicações, estamos retratando essas pessoas nesses momentos", disse Roberts.

"Estamos desafiando as pessoas a terem uma conversa e a ficarem emocionadas com isso ou enfurecidas com isso. Depende de você... se fazer esse filme serve para alguma coisa, conseguir que todos conversem entre si é a coisa mais empolgante."

A estrela de Hollywood, que ganhou um Oscar em 2001 por "Erin Brockovich - Uma Mulher de Talento", disse que adorou a chance de interpretar uma personagem conflituosa e comprometida, como Olsson, que é viciada em analgésicos e tem dificuldades para reagir à alegação de agressão.