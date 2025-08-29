Filme de Poitras em Veneza destaca as batalhas de Seymour Hersh contra o poder dos EUA

"Meu trabalho tende a seguir pessoas problemáticas, pessoas que falam a verdade ao poder, como Sy (Hersh)", disse Poitras, que ganhou o cobiçado prêmio Leão de Ouro em Veneza em 2022 por seu documentário sobre a fotógrafa ativista Nan Goldin.

Hersh ficou conhecido internacionalmente por ter dado a notícia, em 1969, sobre o massacre de aldeões sul-vietnamitas pelas tropas americanas no vilarejo de My Lai, o que foi creditado por ajudar a pôr fim à Guerra do Vietnã.

Ele também escreveu livros aclamados pela crítica sobre a derrubada de um jato de passageiros sul-coreano pelos soviéticos em 1983, o programa de armas nucleares de Israel e os abusos cometidos por soldados norte-americanos contra os detentos da prisão de Abu Ghraib, em Bagdá, durante a ocupação do Iraque pelos EUA.

O filme, que está sendo exibido fora da competição em Veneza, acompanha os altos e baixos de sua carreira, na qual ele sempre trabalhou como um outsider desorganizado que buscava descobrir segredos militares e das agências de inteligência dos EUA.

Ainda ativo aos 88 anos de idade, Hersh disse que ficou surpreso com o fato de poucos repórteres estarem dispostos a desafiar a autoridade nos Estados Unidos, apesar de anos de escândalos e abusos de alto nível.

"Ainda há integridade na América neste momento, mas estamos em... uma crise existencial", disse Hersh na mesma coletiva de imprensa, acrescentando que estava determinado a investigar o presidente dos EUA, Donald Trump.