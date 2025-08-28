Matt Smith e Amy Adams são adicionados ao elenco de "Star Wars: Starfighter"

A Disney já havia anunciado que Ryan Gosling fará o papel principal em "Starfighter", que deve chegar aos cinemas em maio de 2027.

Smith interpretou o 11º doutor na série britânica de longa duração "Doctor Who" de 2010 a 2013. Ele também interpretou o príncipe Philip na série "The Crown" da Netflix.

Adams interpretou Lois Lane em três filmes de super-heróis da DC Studios e foi indicada a seis Oscars por filmes como "Trapaça".

"Star Wars", criado por George Lucas, é uma das franquias de filmes mais bem-sucedidas de todos os tempos. Os filmes arrecadaram mais de US$5 bilhões em vendas globais de ingressos desde o lançamento do primeiro filme em 1977.

"Starfighter" é uma história independente em um período de tempo que não foi explorado anteriormente nos filmes de "Star Wars", disse a Disney.