SplashUOL
Assine UOL
Splash

Matt Smith e Amy Adams são adicionados ao elenco de "Star Wars: Starfighter"

Por Lisa Richwine

(Reuters) - A atriz indicada ao Oscar Amy Adams e o astro de "Doctor Who" Matt Smith estão se juntando ao elenco do próximo filme "Star Wars: Starfighter", anunciou a Walt Disney nesta quinta-feira.

Os demais integrantes do elenco incluem Flynn Gray, Mia Goth, Aaron Pierre e Simon Bird, de acordo com um comunicado da Lucasfilm, unidade da Disney.

A Disney já havia anunciado que Ryan Gosling fará o papel principal em "Starfighter", que deve chegar aos cinemas em maio de 2027.

Smith interpretou o 11º doutor na série britânica de longa duração "Doctor Who" de 2010 a 2013. Ele também interpretou o príncipe Philip na série "The Crown" da Netflix.

Adams interpretou Lois Lane em três filmes de super-heróis da DC Studios e foi indicada a seis Oscars por filmes como "Trapaça".

"Star Wars", criado por George Lucas, é uma das franquias de filmes mais bem-sucedidas de todos os tempos. Os filmes arrecadaram mais de US$5 bilhões em vendas globais de ingressos desde o lançamento do primeiro filme em 1977.

"Starfighter" é uma história independente em um período de tempo que não foi explorado anteriormente nos filmes de "Star Wars", disse a Disney.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.