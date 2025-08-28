"Jay Kelly" mostra George Clooney como um astro de Hollywood

Por Crispian Balmer
VENEZA (Reuters) - George Clooney assume o papel de uma lenda de Hollywood que precisa calcular o custo de uma vida inteira sob os holofotes em seu filme mais recente, "Jay Kelly", que estreou no Festival de Cinema de Veneza nesta quinta-feira.
O diretor norte-americano Noah Baumbach relatou que, ao trabalhar no projeto com a atriz e escritora britânica Emily Mortimer, percebeu que o papel foi feito sob medida para o carismático Clooney.
"Logo no início, começamos a dizer que este seria o George", disse Baumbach a jornalistas, afirmando que era importante que o ator principal fosse um superstar com quem o público pudesse se identificar instantaneamente, como o personagem na tela.
Clooney tem uma longa relação com Veneza, tendo participado pela primeira vez do festival de cinema mais antigo do mundo há 27 anos. Ele não compareceu à coletiva de imprensa desta quinta-feira, no entanto, depois de sofrer o que os organizadores descreveram como uma grave infecção sinusal.
"Até as estrelas de cinema ficam doentes", disse Baumbach, que participa da principal competição de Veneza pela terceira vez.
O filme conta a história de um ator célebre atingido por dúvidas sobre si mesmo enquanto viaja pela Europa com seu dedicado empresário, interpretado por Adam Sandler, enquanto o restante de sua comitiva desaparece, inclusive sua assessora de imprensa, interpretada por Laura Dern.
"Jay Kelly" mescla um humor afiado com uma pungente autorreflexão, à medida que os protagonistas lidam com ressentimentos persistentes, oportunidades perdidas e laços familiares rompidos, levando-os a confrontar os compromissos e as escolhas que moldaram suas vidas.
"Quando você lê um roteiro como esse, você diz: "Puxa vida, não acredito que estou recebendo esse presente", disse Sandler.
O filme mostra o personagem de Clooney exigindo enormes sacrifícios de seu exército de ajudantes, esperando que eles subordinem suas vidas aos seus caprichos sem hesitação.
Sandler e Dern disseram que o filme os fez apreciar ainda mais sua própria equipe de bastidores. "Será que eu sei se meu publicitário tem uma família? Com certeza sim, mas agora quero estar muito mais atento", disse Dern.
"Jay Kelly" é um dos 21 filmes que concorrem ao prestigioso prêmio Leão de Ouro, que será entregue em 6 de setembro.
O filme é um dos três filmes apresentados pela gigante de streaming Netflix. Os outros dois, "Frankenstein", de Guillermo del Toro, e "A House of Dynamite", de Kathryn Bigelow, serão exibidos mais tarde no festival.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.