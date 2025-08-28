"Jay Kelly" mostra George Clooney como um astro de Hollywood

"Logo no início, começamos a dizer que este seria o George", disse Baumbach a jornalistas, afirmando que era importante que o ator principal fosse um superstar com quem o público pudesse se identificar instantaneamente, como o personagem na tela.

Clooney tem uma longa relação com Veneza, tendo participado pela primeira vez do festival de cinema mais antigo do mundo há 27 anos. Ele não compareceu à coletiva de imprensa desta quinta-feira, no entanto, depois de sofrer o que os organizadores descreveram como uma grave infecção sinusal.

"Até as estrelas de cinema ficam doentes", disse Baumbach, que participa da principal competição de Veneza pela terceira vez.

O filme conta a história de um ator célebre atingido por dúvidas sobre si mesmo enquanto viaja pela Europa com seu dedicado empresário, interpretado por Adam Sandler, enquanto o restante de sua comitiva desaparece, inclusive sua assessora de imprensa, interpretada por Laura Dern.

"Jay Kelly" mescla um humor afiado com uma pungente autorreflexão, à medida que os protagonistas lidam com ressentimentos persistentes, oportunidades perdidas e laços familiares rompidos, levando-os a confrontar os compromissos e as escolhas que moldaram suas vidas.

"Quando você lê um roteiro como esse, você diz: "Puxa vida, não acredito que estou recebendo esse presente", disse Sandler.