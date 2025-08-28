Emma Stone estrela comédia de humor ácido em nova parceria com Lanthimos

Por Crispian Balmer
VENEZA (Reuters) - O novo filme do diretor grego Yorgos Lanthimos, "Bugonia", que está estreando no Festival de Cinema de Veneza, apresenta uma visão "engraçada e maluca" do mundo contemporâneo, disse sua estrela Emma Stone na quinta-feira.
Lanthimos e Stone se tornaram uma das duplas mais fortes da indústria cinematográfica e uniram forças pela última vez em Veneza, em 2023, com o sucesso "Pobres Criaturas", que ganhou o prêmio Leão de Ouro, além de quatro Oscars.
Seu novo filme é um thriller sombrio e cômico que oferece uma visão selvagem da nossa era de paranoia, ilusão e decadência.
"Acho que o filme reflete esse momento do nosso mundo e é contado de uma forma que achei realmente fascinante, comovente, engraçada, maluca e viva", disse Stone aos repórteres.
O filme acompanha dois primos conspiradores, interpretados por Jesse Plemons e pelo recém-chegado Aidan Delbis, que sequestram uma poderosa presidente-executiva da indústria farmacêutica, retratada por Stone, convencidos de que ela é uma alienígena que está planejando a destruição da humanidade.
Por mais bizarro que pareça o enredo, Lanthimos disse que seu filme não é uma história de um futuro distópico, mas sim um espelho da desconexão e do desastre atual.
"Infelizmente, a distopia desse filme não é muito fictícia", disse Lanthimos.
"Não sei quanto tempo temos com tudo o que está acontecendo no mundo, com a tecnologia, com a IA, com as guerras, as mudanças climáticas e a negação de todas essas coisas."
Um remake em inglês do filme "Save the Green Planet!", de 2003, do diretor sul-coreano Jang Joon-hwan, o filme questiona a possibilidade de haver seres inteligentes no universo interferindo na vida na Terra.
Stone disse que não acredita que estejamos sozinhos. "Então, sim, estou dizendo isso, eu acredito em alienígenas."
O filme exige muito fisicamente de Stone, incluindo ter seu cabelo raspado enquanto ela está inconsciente. Mas a atriz não se importou com o fato de ter que ficar careca. "É muito mais fácil do que qualquer outro penteado", afirmou ela.
Stone, que já colaborou com Lanthimos em pelo menos cinco projetos, disse que a frequente sobreposição do elenco e da equipe em seus filmes promoveu um raro senso de camaradagem.
"O que acaba parecendo é um ambiente realmente reconfortante e seguro", declarou ela.
"Bugonia" é um dos 21 filmes que concorrem ao prestigioso prêmio Leão de Ouro, ao lado de obras de Guillermo del Toro, Kathryn Bigelow e Jim Jarmusch. O festival vai até 6 de setembro.
