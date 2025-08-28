Emma Stone estrela comédia de humor ácido em nova parceria com Lanthimos

Seu novo filme é um thriller sombrio e cômico que oferece uma visão selvagem da nossa era de paranoia, ilusão e decadência.

"Acho que o filme reflete esse momento do nosso mundo e é contado de uma forma que achei realmente fascinante, comovente, engraçada, maluca e viva", disse Stone aos repórteres.

O filme acompanha dois primos conspiradores, interpretados por Jesse Plemons e pelo recém-chegado Aidan Delbis, que sequestram uma poderosa presidente-executiva da indústria farmacêutica, retratada por Stone, convencidos de que ela é uma alienígena que está planejando a destruição da humanidade.

Por mais bizarro que pareça o enredo, Lanthimos disse que seu filme não é uma história de um futuro distópico, mas sim um espelho da desconexão e do desastre atual.

"Infelizmente, a distopia desse filme não é muito fictícia", disse Lanthimos.

"Não sei quanto tempo temos com tudo o que está acontecendo no mundo, com a tecnologia, com a IA, com as guerras, as mudanças climáticas e a negação de todas essas coisas."