Irmão de Liam e Noel Gallagher, do Oasis, vai a tribunal no Reino Unido sob acusação de estupro
O irmão de Liam e Noel Gallagher, da banda britânica de rock Oasis, compareceu a um tribunal de Londres na quarta-feira, acusado de crimes como estupro e comportamento coercitivo e controlador.
A polícia britânica disse no mês passado que havia acusado Paul Gallagher, 59 anos, de 11 delitos, incluindo três acusações de agressão sexual, três acusações de estrangulamento intencional, duas acusações de ameaça de morte e uma acusação de agressão.
Gallagher compareceu à Corte de Magistrados de Westminster, onde seu advogado disse que ele se declararia inocente das acusações, que se referem a uma única reclamante.
Seu escritório de advocacia, Carson Kaye Solicitors, afirmou em um comunicado no mês passado: "O sr. Gallagher sempre se envolveu com a polícia durante toda a investigação e sempre negou veementemente as alegações feitas contra ele".
Paul Gallagher nunca teve um papel no Oasis, a banda de Manchester que alcançou o estrelato internacional em meados da década de 1990.
O grupo se separou em 2009 após várias brigas públicas entre o guitarrista e principal compositor Noel e o vocalista Liam, mas se reuniu para uma tão esperada turnê que começou no mês passado.
