Drama presidencial de Sorrentino abre as cortinas do festival de Veneza

Por Crispian Balmer
VENEZA (Reuters) - "La Grazia", de Paolo Sorrentino, abriu o 82º Festival de Cinema de Veneza nesta quarta-feira, com o diretor ganhador do Oscar revelando que seu último filme foi inspirado em um dilema político da vida real que levantou profundas questões morais.
Estrelado por Toni Servillo, colaborador de longa data de Sorrentino, e por Anna Ferzetti, o filme acompanha os últimos meses no cargo de um presidente italiano fictício que precisa decidir se aprova uma lei que permite a eutanásia e se perdoa dois prisioneiros condenados por assassinato.
Sorrentino disse aos repórteres que a história foi motivada pela decisão do presidente Sergio Mattarella, em 2019, de conceder o indulto ("grazia" em italiano) a um homem que matou sua esposa com Alzheimer.
"Imediatamente me pareceu um dilema moral interessante para contar", disse Sorrentino. "Durante anos, achei que o dilema moral era um mecanismo narrativo formidável, mais do que qualquer outra ferramenta narrativa normalmente usada no cinema."
Embora o personagem principal compartilhe muitos traços com o altamente popular Mattarella, Servillo disse que foi uma fusão.
"Há inúmeros presidentes da República viúvos, vários presidentes da República que são homens da lei, vários presidentes da República com apenas uma filha", disse Servillo.
Sorrentino ganhou o Oscar de melhor filme em língua estrangeira em 2014 por "A Grande Beleza" e levou o Grande Prêmio do Júri em Veneza em 2021 por "A Mão de Deus", sobre sua infância em Nápoles -- ambos também estrelados por Servillo.
Muitos de seus filmes são sensuais, opulentos e até surreais. "La Grazia", ao contrário, é mais austero e minimalista, pois acompanha o presidente idoso lutando com sua consciência, brigando com sua filha intelectual e lamentando a morte de sua esposa.
Sorrentino descreveu seu protagonista como um homem que, por trás de seu exterior rigoroso, encarna "uma ideia elevada de política", que ele disse ser cada vez mais difícil de encontrar na vida real.
Em meio ao drama, surgem flashes característicos da comédia de Sorrentino, com o presidente aprendendo a letra de uma música de rap, para surpresa de um guarda cerimonial, e buscando o conselho de um papa negro que dirige uma scooter.
Mas os temas centrais são tratados com sensibilidade e Sorrentino disse que esperava que seu filme pudesse ajudar a convencer os políticos da Itália a finalmente elaborarem uma lei sobre a morte assistida.
"É bem sabido que (o cinema) não tem mais o impacto devastador de popularidade que tinha antes, mas ainda pode tentar. Portanto, posso simplesmente esperar que um filme, neste caso o meu filme, possa chamar a atenção para um tema que... é fundamental", disse ele.
"La Grazia" é um dos 21 filmes que concorrem ao prestigioso prêmio Leão de Ouro, ao lado de obras de Guillermo del Toro, Kathryn Bigelow e Yorgos Lanthimos. O festival vai até 6 de setembro.
(Reportagem de Crispian Balmer e Andrew Heavens)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.