Drama presidencial de Sorrentino abre as cortinas do festival de Veneza

Sorrentino disse aos repórteres que a história foi motivada pela decisão do presidente Sergio Mattarella, em 2019, de conceder o indulto ("grazia" em italiano) a um homem que matou sua esposa com Alzheimer.

"Imediatamente me pareceu um dilema moral interessante para contar", disse Sorrentino. "Durante anos, achei que o dilema moral era um mecanismo narrativo formidável, mais do que qualquer outra ferramenta narrativa normalmente usada no cinema."

Embora o personagem principal compartilhe muitos traços com o altamente popular Mattarella, Servillo disse que foi uma fusão.

"Há inúmeros presidentes da República viúvos, vários presidentes da República que são homens da lei, vários presidentes da República com apenas uma filha", disse Servillo.

Sorrentino ganhou o Oscar de melhor filme em língua estrangeira em 2014 por "A Grande Beleza" e levou o Grande Prêmio do Júri em Veneza em 2021 por "A Mão de Deus", sobre sua infância em Nápoles -- ambos também estrelados por Servillo.

Muitos de seus filmes são sensuais, opulentos e até surreais. "La Grazia", ao contrário, é mais austero e minimalista, pois acompanha o presidente idoso lutando com sua consciência, brigando com sua filha intelectual e lamentando a morte de sua esposa.