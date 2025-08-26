Taylor Swift e Travis Kelce anunciam noivado após dois anos de namoro

As fotos mostram o casal em um jardim de flores rosas e brancas e têm como pano de fundo um trecho da música "So High School", de Swift.

O noivado foi celebrado nas redes sociais, acumulando mais de 1,8 milhão de curtidas na publicação do Instagram em menos de 20 minutos. A NFL parabenizou o casal.

Nenhuma data de casamento foi anunciada.

Swift conquistou 14 Grammys, incluindo um recorde de quatro prêmios de Álbum do Ano. Kelce é um tight end que contribuiu para que os Chiefs ganhassem três Super Bowls, recebendo passes do quarterback Patrick Mahomes. Swift e Kelce têm 35 anos.

Os dois começaram a namorar em 2023, após a cantora se apresentar no Arrowhead Stadium - casa dos Chiefs, de Kelce. Na ocasião, ele explicou no podcast "New Heights" que ficou desapontado por não ter tido a chance de conhecê-la e dar a ela seu número de telefone no show.

Swift comentou que ficou encantada com a declaração pública de interesse. Ela disse que o gesto a fez sentir como se estivesse "em um filme de John Hughes dos anos 80, com ele do lado de fora da minha janela com um rádio, dizendo: 'Quero namorar você'", durante um episódio recente do "New Heights".