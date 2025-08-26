Jovem envolvido em conspiração contra show de Taylor Swift recebe pena suspensa na Alemanha

FRANKFURT (Reuters) - Um tribunal de Berlim concedeu nesta terça-feira a um jovem de 16 anos que ajudou a preparar um ataque frustrado a um show de Taylor Swift em Viena, no ano passado, uma sentença suspensa de 1 ano e meio de prisão, de acordo com a lei penal juvenil.
As acusações contra o adolescente sírio, que tinha 14 anos durante o complô, foram apresentadas em junho. Na ocasião das acusações, ele foi identificado apenas como Mohammad A., de acordo com as leis de privacidade alemãs.
O tribunal de Berlim informou na terça-feira que o réu havia confessado e que a sentença, da qual cabe recurso, estava em linha com o veredicto solicitado pelos promotores.
Inicialmente radicalizado pela propaganda online do grupo militante Estado Islâmico, o réu enviou ao possível agressor um vídeo com instruções para a construção de bombas e o colocou em contato com um membro do Estado Islâmico, disse o tribunal.
A polícia efetuou várias prisões por suspeita de conspiração para atacar um show de Taylor Swift no Estádio Ernst Happel, na capital austríaca, o que levou ao cancelamento de todos os três shows da cantora em agosto do ano passado.
Em junho, o governo de coalizão da Áustria concordou com um plano para permitir que a polícia monitore as mensagens seguras dos suspeitos a fim de impedir ataques de militantes, acabando com o que as autoridades de segurança disseram ser um ponto cego raro e perigoso para um país da União Europeia.
(Reportagem de Ludwig Burger)
