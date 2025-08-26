Jovem envolvido em conspiração contra show de Taylor Swift recebe pena suspensa na Alemanha

FRANKFURT (Reuters) - Um tribunal de Berlim concedeu nesta terça-feira a um jovem de 16 anos que ajudou a preparar um ataque frustrado a um show de Taylor Swift em Viena, no ano passado, uma sentença suspensa de 1 ano e meio de prisão, de acordo com a lei penal juvenil.

As acusações contra o adolescente sírio, que tinha 14 anos durante o complô, foram apresentadas em junho. Na ocasião das acusações, ele foi identificado apenas como Mohammad A., de acordo com as leis de privacidade alemãs.

O tribunal de Berlim informou na terça-feira que o réu havia confessado e que a sentença, da qual cabe recurso, estava em linha com o veredicto solicitado pelos promotores.