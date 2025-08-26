Estrelas e geopolítica dividem holofotes no Festival de Cinema de Veneza

Entre as celebridades esperadas no tapete vermelho estão Julia Roberts, Emma Stone, George Clooney, Dwayne Johnson, Emily Blunt, Andrew Garfield, Oscar Isaac e Amanda Seyfried, enquanto a programação inclui thrillers psicológicos, dramas de arte, documentários e produções chamativas apoiadas por estúdios.

A celebração do cinema também está se chocando com a geopolítica.

Um coletivo de personalidades do setor cinematográfico, o Venice4Palestine, instou o festival a assumir uma posição firme em relação à guerra em Gaza, pedindo aos organizadores que promovam as vozes palestinas e denunciem as ações israelenses em Gaza.

O apelo foi assinado por mais de 1.500 pessoas, incluindo diretores como Ken Loach e Matteo Garrone, e os atores Toni Servillo, Charles Dance e Alba Rohrwacher.

O diretor do festival, Alberto Barbera, disse à Reuters nesta terça-feira que Veneza saúda o debate aberto, mas rejeitou os pedidos para que os cineastas e atores israelenses fossem impedidos de entrar no Lido, a fina ilha-barreira a uma curta viagem de barco da cidade principal que sedia o festival.

"Não boicotamos ninguém, é claro, e estamos abertos a todos os discursos possíveis sobre a situação contemporânea, que é a maneira de entender melhor como resolver essa enorme massa de problemas que temos de enfrentar todos os dias", afirmou ele.