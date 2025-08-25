"Guerreiras do K-Pop" lidera bilheteria no fim de semana em rara vitória para Netflix

Ele superou o filme de terror "A Hora do Mal", da Warner Bros Discovery, que arrecadou US$15,6 milhões em vendas de ingressos em seu terceiro fim de semana nos cinemas.

O filme se tornou um sucesso para a Netflix, dominando as paradas de streaming, além de produzir uma música de sucesso no topo das paradas, "Golden".

Sua popularidade deu à Netflix a chance de atingir um público maior com apenas um fim de semana chegando aos cinemas em um momento em que não havia outros lançamentos importantes.

Há muito tempo, o serviço de streaming rejeita lançamentos amplos e na telona para seus filmes, exceto para exibições limitadas nos cinemas que os tornam elegíveis para o Oscar. Os proprietários de cinemas também têm se recusado a exibir filmes que os espectadores podem assistir em suas casas.

A Netflix não divulga as vendas de ingressos, embora tenha dito que a exibição limitada nos cinemas contou com mais de 1.000 sessões esgotadas em cinemas dos EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido.

"Guerreiras do K-Pop" foi produzido pela Sony Pictures Animation e dirigido por Maggie Kang e Chris Appelhans.