"Guerreiras do K-Pop" lidera bilheteria no fim de semana em rara vitória para Netflix

(Reuters) - A versão para cantar junto do filme de animação "Guerreiras do K-Pop", que se tornou um fenômeno cultural, liderou as bilheterias dos Estados Unidos e Canadá neste fim de semana, o que parece ser um evento histórico para a gigante do streaming Netflix.
O filme, sobre um grupo feminino coreano que luta contra demônios, arrecadou cerca de US$18 milhões nas bilheterias dos EUA e do Canadá, de acordo com o Box Office Mojo da IMDb.
Ele superou o filme de terror "A Hora do Mal", da Warner Bros Discovery, que arrecadou US$15,6 milhões em vendas de ingressos em seu terceiro fim de semana nos cinemas.
O filme se tornou um sucesso para a Netflix, dominando as paradas de streaming, além de produzir uma música de sucesso no topo das paradas, "Golden".
Sua popularidade deu à Netflix a chance de atingir um público maior com apenas um fim de semana chegando aos cinemas em um momento em que não havia outros lançamentos importantes.
Há muito tempo, o serviço de streaming rejeita lançamentos amplos e na telona para seus filmes, exceto para exibições limitadas nos cinemas que os tornam elegíveis para o Oscar. Os proprietários de cinemas também têm se recusado a exibir filmes que os espectadores podem assistir em suas casas.
A Netflix não divulga as vendas de ingressos, embora tenha dito que a exibição limitada nos cinemas contou com mais de 1.000 sessões esgotadas em cinemas dos EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido.
"Guerreiras do K-Pop" foi produzido pela Sony Pictures Animation e dirigido por Maggie Kang e Chris Appelhans.
Além de "Golden", três outras músicas do filme, "How It's Done", "What It Sounds Like" e "Free", também estão entre as 10 músicas mais transmitidas na semana que terminou em 14 de agosto, de acordo com a Luminate.
