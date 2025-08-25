Canais da Fox podem ficar indisponíveis no YouTube TV por disputa de pagamento

(Reuters) - O YouTube disse nesta segunda-feira que está em negociações para renovar uma parceria de conteúdo com a Fox, mas a empresa de mídia está pedindo pagamentos acima daqueles recebidos por parceiros que fornecem conteúdo comparável.
"Se não conseguirmos chegar a um novo acordo até as 17h (horário de Brasília) de 27 de agosto, os canais da Fox, incluindo Fox Sports, Business e News, ficarão indisponíveis no YouTube TV", disse o YouTube em um post.
O YouTube, de propriedade da Alphabet, também disse que está em negociações ativas com a Fox, buscando chegar a um acordo que seja justo para ambos os lados "sem repassar custos adicionais aos nossos assinantes".
Caso o conteúdo da Fox fique indisponível por um longo período, o YouTube fornecerá aos membros um crédito de US$10.
Separadamente, a Fox disse que está "decepcionada com o fato de o Google explorar continuamente sua influência descomunal, propondo termos que estão fora de sintonia com o mercado", acrescentando que está alertando os usuários de que eles podem perder o acesso ao conteúdo "a menos que o Google se envolva de forma significativa em breve".
Em fevereiro, o YouTube TV chegou a um acordo com a gigante da mídia Paramount Global para manter canais como CBS, Comedy Central e Nickelodeon disponíveis, após negociações fracassadas para um novo contrato deixarem o futuro da parceria de streaming no limbo.
(Reportagem de Juby Babu, na Cidade do México, e Jaspreet Singh, em Bengaluru)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.