Canais da Fox podem ficar indisponíveis no YouTube TV por disputa de pagamento

(Reuters) - O YouTube disse nesta segunda-feira que está em negociações para renovar uma parceria de conteúdo com a Fox, mas a empresa de mídia está pedindo pagamentos acima daqueles recebidos por parceiros que fornecem conteúdo comparável.

"Se não conseguirmos chegar a um novo acordo até as 17h (horário de Brasília) de 27 de agosto, os canais da Fox, incluindo Fox Sports, Business e News, ficarão indisponíveis no YouTube TV", disse o YouTube em um post.

O YouTube, de propriedade da Alphabet, também disse que está em negociações ativas com a Fox, buscando chegar a um acordo que seja justo para ambos os lados "sem repassar custos adicionais aos nossos assinantes".