"Todos esses eventos me afetaram. Em algum momento, me senti ansioso, mas depois percebi que só posso mudar a situação dentro da minha família, não no mundo inteiro", disse Ilya, um jovem que estava passeando no centro de Moscou.

"Portanto, me concentro em meus próprios problemas e tento não pensar no resto. Apenas vivo minha vida. Tudo está bem porque meus pais e eu estamos vivos e seguros", afirmou ele, acrescentando que era da região de Kursk, partes da qual o Exército ucraniano capturou no ano passado antes de ser expulso.

Como nos anos anteriores, as autoridades de Moscou fizeram gastos consideráveis para transformar a cidade em uma gigantesca zona de relaxamento e entretenimento sob o slogan "Verão em Moscou".

Ruas e avenidas de pedestres proeminentes foram decoradas com muros floridos. Vasos gigantes com árvores, mesas, cadeiras e bancos de café foram instalados, e instalações esportivas temporárias, como miniquadras de basquete e paredes de escalada, foram implantadas, além de palcos ao ar livre para apresentações teatrais e musicais.

"MODO DE AUTODEFESA"

Yulia, uma jovem que está curtindo o centro de Moscou com uma amiga, disse que ela e outras pessoas não estavam mais acompanhando as notícias o tempo todo.