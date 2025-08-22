Nada de guerra: alguns moradores se desligam em meio ao festival "Verão em Moscou"

Por Nika Khutsieva e Andrew Osborn
MOSCOU (Reuters) - Jovens riem enquanto jogam basquete nas avenidas arborizadas de Moscou, casais relaxam jogando xadrez em mesas ao ar livre em frente ao Teatro Bolshoi e, à noite, pessoas dirigem carros caros em áreas da moda repletas de cafés movimentados.
Enquanto a guerra da Rússia na Ucrânia atravessa seu quarto verão, cerca de 1.600 km ao sul, alguns moradores da capital russa estão se distraindo, tirando os combates da cabeça e -- com uma pequena ajuda das autoridades que buscam preservar uma sensação de normalidade no front doméstico -- concentrando-se no momento.
"Todos esses eventos me afetaram. Em algum momento, me senti ansioso, mas depois percebi que só posso mudar a situação dentro da minha família, não no mundo inteiro", disse Ilya, um jovem que estava passeando no centro de Moscou.
"Portanto, me concentro em meus próprios problemas e tento não pensar no resto. Apenas vivo minha vida. Tudo está bem porque meus pais e eu estamos vivos e seguros", afirmou ele, acrescentando que era da região de Kursk, partes da qual o Exército ucraniano capturou no ano passado antes de ser expulso.
Como nos anos anteriores, as autoridades de Moscou fizeram gastos consideráveis para transformar a cidade em uma gigantesca zona de relaxamento e entretenimento sob o slogan "Verão em Moscou".
Ruas e avenidas de pedestres proeminentes foram decoradas com muros floridos. Vasos gigantes com árvores, mesas, cadeiras e bancos de café foram instalados, e instalações esportivas temporárias, como miniquadras de basquete e paredes de escalada, foram implantadas, além de palcos ao ar livre para apresentações teatrais e musicais.
"MODO DE AUTODEFESA"
Yulia, uma jovem que está curtindo o centro de Moscou com uma amiga, disse que ela e outras pessoas não estavam mais acompanhando as notícias o tempo todo.
"Já estamos vivendo nesse ambiente de informações há três anos. Nossa saúde mental ativa uma espécie de modo de autodefesa", declarou ela. "Em algum momento, você para de levar todas as notícias para o lado pessoal, porque, se não o fizer, pode enlouquecer".
Não que a guerra esteja totalmente ausente.
Os noticiários noturnos da TV incluem atualizações diárias do campo de batalha, enquanto os programas de entrevistas dedicados à discussão da geopolítica e da guerra dominam as programações noturnas.
O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, atualiza os moradores quando as forças de defesa aérea derrubam drones ucranianos nos arredores da cidade. Algumas vezes, os aeroportos da capital foram forçados a fechar temporariamente durante esses ataques, causando, às vezes, longos atrasos.
Pôsteres gigantes com retratos de soldados considerados heróis do que a Rússia chama de "operação militar especial" na Ucrânia são exibidos em outdoors junto com anúncios criados para que os moradores se inscrevam para lutar lá.
Dmitry, gerente de um bar próximo chamado "HOP&ALE", disse que os negócios estavam indo bem. "Há muitos turistas e muitos visitantes", afirmou. "A vida está em pleno andamento e isso é ótimo!"
