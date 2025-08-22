Ator britânico Noel Clarke perde processo por difamação após acusações de má conduta sexual

Clarke processou o The Guardian em 2022, um ano depois que o jornal publicou uma série de artigos chamando-o de "predador sexual" e relatando que ele havia sido acusado por cerca de 20 mulheres de toques indesejados, bullying e comportamento sexualmente inadequado no set entre 2004 e 2019.

As acusações foram relatadas pela primeira vez apenas algumas semanas depois que Clarke recebeu o prêmio Outstanding British Contribution to Cinema da British Academy of Film and Television Arts, que prontamente suspendeu sua filiação e o prêmio.

Clarke, de 49 anos, negou qualquer má conduta sexual e processou o The Guardian em até 70 milhões de libras (US$93,24 milhões), argumentando que sua reputação e carreira haviam sido destruídas pelo que ele descreveu como falsas alegações motivadas pelo movimento #MeToo.

O The Guardian, no entanto, convocou mais de 20 mulheres para deporem que vivenciaram ou testemunharam a má conduta sexual de Clarke, em um julgamento que começou em março.

A juíza Karen Steyn disse em uma decisão por escrito na sexta-feira que o The Guardian havia provado que as acusações contra Clarke eram substancialmente verdadeiras, o teste legal para defender um processo por difamação.

