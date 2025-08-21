O "Mágico de Oz" estreia na Las Vegas Sphere com IA

O espetáculo de US$104 ou mais por assento é mais do que aparenta. "O Mágico de Oz" marca uma das parcerias mais significativas entre um estúdio e uma empresa de tecnologia para usar a inteligência artificial para criar uma nova experiência.

A Reuters conversou com nove pessoas, incluindo diretores diretamente envolvidos no projeto e especialistas sênior do entretenimento, que contaram a história por trás de um projeto que alguns veteranos do setor veem como um possível momento decisivo no uso de ferramentas de IA por Hollywood.

Levar Dorothy e a Bruxa Má para a enorme Sphere, um local de entretenimento em forma de globo com tecnologia avançada, levou dois anos e reuniu sua equipe criativa, executivos da Warner Bros Discovery, pesquisadores da DeepMind do Google e acadêmicos, além de artistas de efeitos visuais -- mais de 2.000 pessoas, no total.

O desenvolvimento ocorreu durante a intensa apreensão sobre o impacto da IA nos empregos em Hollywood e o desejo de preservar a criatividade humana. Algumas empresas de efeitos visuais inicialmente contatadas para trabalhar no projeto recusaram porque não tinham permissão para trabalhar com IA na época.

"VOCÊ ESTÁ FRITO!"

Para chegar até aqui, foi necessária a bênção do CEO da Warner Bros Discovery, David Zaslav, dos chefes de seus estúdios e dos advogados que estabeleceram as diretrizes para o uso da IA. "Mágico de Oz na Sphere" utilizou materiais de arquivo do filme, incluindo plantas do cenário, listas de filmagem, fotos de publicidade e artefatos do filme, assim como cerca de 60 documentos de pesquisa para dar ao filme uma resolução dez vezes melhor.