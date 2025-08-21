O "Mágico de Oz" estreia na Las Vegas Sphere com IA

Por Dawn Chmielewski
LAS VEGAS (Reuters) - Quando o espetáculo "Mágico de Oz na Sphere" for inaugurado na Las Vegas Strip em 28 de agosto, o público vai vivenciar o clássico do cinema de 1939 de uma forma que seus criadores provavelmente nunca imaginaram ser possível.
Milhares de pessoas se encontrarão no olho do tornado que arranca a casa da fazenda de Dorothy, no Kansas, de suas amarras. O filme foi aprimorado para preencher uma parede de quase 15 mil metros quadrados de painéis de LED que se estende por três campos de futebol, cercando o público e alcançando 22 andares de altura, enquanto ventiladores de 750 cavalos de potência lançam vento e detritos para simular o tornado.
O espetáculo de US$104 ou mais por assento é mais do que aparenta. "O Mágico de Oz" marca uma das parcerias mais significativas entre um estúdio e uma empresa de tecnologia para usar a inteligência artificial para criar uma nova experiência.
A Reuters conversou com nove pessoas, incluindo diretores diretamente envolvidos no projeto e especialistas sênior do entretenimento, que contaram a história por trás de um projeto que alguns veteranos do setor veem como um possível momento decisivo no uso de ferramentas de IA por Hollywood.
Levar Dorothy e a Bruxa Má para a enorme Sphere, um local de entretenimento em forma de globo com tecnologia avançada, levou dois anos e reuniu sua equipe criativa, executivos da Warner Bros Discovery, pesquisadores da DeepMind do Google e acadêmicos, além de artistas de efeitos visuais -- mais de 2.000 pessoas, no total.
O desenvolvimento ocorreu durante a intensa apreensão sobre o impacto da IA nos empregos em Hollywood e o desejo de preservar a criatividade humana. Algumas empresas de efeitos visuais inicialmente contatadas para trabalhar no projeto recusaram porque não tinham permissão para trabalhar com IA na época.
"VOCÊ ESTÁ FRITO!"
Para chegar até aqui, foi necessária a bênção do CEO da Warner Bros Discovery, David Zaslav, dos chefes de seus estúdios e dos advogados que estabeleceram as diretrizes para o uso da IA. "Mágico de Oz na Sphere" utilizou materiais de arquivo do filme, incluindo plantas do cenário, listas de filmagem, fotos de publicidade e artefatos do filme, assim como cerca de 60 documentos de pesquisa para dar ao filme uma resolução dez vezes melhor.
"Tivemos que reimaginar a cinematografia, tivemos que reimaginar a edição e tivemos que fazer tudo isso sem alterar a experiência", disse o ganhador do Oscar Ben Grossmann, que supervisionou os efeitos visuais do projeto. "Porque se você tocar em alguma coisa dessa peça sagrada do cinema, você está frito!"
Em vez de explorar a IA para cortar empregos, eles procuraram usá-la para dar vida nova a um clássico e criar novas experiências com a propriedade intelectual existente.
"Hollywood adota novas tecnologias, e todo mundo não vê a hora de ser o segundo a usá-las", disse Buzz Hays, um produtor de filmes veterano que lidera o grupo de soluções para o setor de entretenimento do Google Cloud. "O que 'O Mágico de Oz' está fazendo por nós é dar aquela primeira oportunidade em que as pessoas dizem: 'Meu Deus, isso não é nada do que eu pensava que a IA seria'."
O projeto teve início em 2023, com os executivos da Sphere discutindo qual projeto ultrapassaria os limites tecnológicos do local que já havia recebido o U2 e o "Postcard from Earth" de Darren Aronofsky.
"O Mágico de Oz" logo ocupou o topo da lista por ser um filme conhecido e amado, adequado à enorme tela da Sphere, segundo Carolyn Blackwood, diretora do Sphere Studios. Foi uma oportunidade de reintroduzir o clássico para uma nova geração de uma forma que os colocaria dentro do mundo de L. Frank Baum.
Simbolicamente, a equipe escolheu um filme clássico que era uma maravilha técnica de sua época. Embora não tenha sido o primeiro filme a usar o Technicolor, a transição dramática de "O Mágico de Oz" dos tons sépia para a cor hipersaturada foi um marco cinematográfico.
O CEO da Sphere Entertainment, James Dolan,, e a colaboradora criativa Jane Rosenthal, cofundadora do Tribeca Film Festival e renomada produtora de filmes, imaginaram um projeto mais ambicioso do que uma simples remasterização digital de um clássico. Rosenthal pediu a Hays que trouxesse o Google como parceiro técnico.
Dolan procurou o CEO da Warner Bros Discovery, Zaslav, amigo e parceiro de negócios desde os primórdios da TV a cabo, para propor trazer "Oz" para a Sphere.
"Eu tinha acabado de visitar a Sphere com um amigo e fiquei realmente impressionado", disse Zaslav, acrescentando que Dolan e Rosenthal também conquistaram seus chefes de estúdio, "que adoraram a ideia".
QUARENTENA
Antes de entregar uma das propriedades de entretenimento mais importantes do mundo, a Warner Bros estabeleceu regras básicas rígidas. O Google poderia treinar seus modelos de IA generativa em cada ator principal para reproduzir suas performances, mas os dados continuariam sendo propriedade do estúdio. Nenhum dos dados de treinamento de "Oz" seria incorporado aos modelos públicos de IA do Google.
"Um dos aspectos essenciais para o início desse projeto foi a criação de um local seguro para a experimentação", disse Grossmann. "A Warner Bros, o Google e a Sphere criaram um ambiente em que disseram: 'Não sabemos necessariamente como isso vai terminar, mas vamos criar uma pequena zona de quarentena aqui'."
A equipe de efeitos visuais tentou inicialmente ampliar as imagens usando imagens geradas por computador, o que teria criado versões animadas fotorrealistas dos personagens. Essa abordagem foi rejeitada porque violaria a integridade das performances originais.
"A IA foi efetivamente o último recurso, porque não poderíamos fazer de outra forma", disse Grossmann, cujo estúdio de Los Angeles, Magnopus, trabalhou em filmes de animação por computador fotorrealistas como "O Rei Leão", da Disney.
A IA melhorou a resolução de pequenos quadros de celuloide de 1939 para imagens de altíssima definição. Ela restaurou detalhes, como as sardas no rosto de Dorothy ou a textura do rosto do Espantalho, obscurecidos pelo processo da Technicolor. A IA também ajudou a "pintar" as imagens na tela para preencher as lacunas criadas por cortes ou enquadramentos da câmera.
Foram necessários meses de repetidos ajustes finos e a equipe de cérebros da DeepMind do Google para elevar as ferramentas de IA de nível de consumidor e fornecer imagens nítidas com a "super" resolução de 16K da Sphere.
Músicos regravaram toda a trilha sonora do filme no palco sonoro original para aproveitar os 167.000 alto-falantes do local. As performances vocais de Judy Garland e de outros atores permaneceram inalteradas.
