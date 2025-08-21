Dakota Johnson atua como atriz e produtora no filme "Amores à Parte"

Por Rollo Ross e Danielle Broadway
LOS ANGELES (Reuters) - Para Dakota Johnson, era importante mostrar seus talentos de atriz e produtora no filme de comédia romântica "Amores à Parte".
"Acho que sou mais valiosa no set e na pós-produção, porque conheço o ritmo, como se fosse o batimento cardíaco do filme enquanto o estamos fazendo", disse Dakota Johnson à Reuters.
"Sou boa em ajudar no set. E depois, na pós-produção, sou boa em lembrar a energia do que se sentia enquanto estávamos filmando, para que eu possa implementar isso na edição", acrescentou a atriz de "Cinquenta Tons de Cinza".
"Amores à Parte", distribuído pela Neon, chegará aos cinemas nesta semana.
O filme se concentra em dois casais. Dakota Johnson interpreta uma mulher chamada Julie, que é casada com Paul, interpretado pelo diretor do filme, Michael Angelo Covino.
Outro casal, Ashley e Carey, é interpretado por Adria Arjona e Kyle Marvin.
O filme acompanha Ashley, que diz ao marido Carey que quer o divórcio para poder satisfazer suas necessidades sexuais.
Carey corre para seu melhor amigo Paul, que revela que ele e sua esposa Julie estão em um relacionamento aberto, e as coisas se complicam entre os quatro quando Carey e Julie dormem juntos.
"Eu diria que não se trata tanto de ser adulto. Eu diria que é mais sobre, tipo, desenvolvimento emocional, tipo desenvolvimento interrompido", disse Dakota Johnson, referindo-se à maneira como cada personagem age.
"Especialmente nos homens, acho que se trata de inteligência emocional versus desenvolvimento interrompido", afirmou ela.
Covino disse que sentiu que Dakota era perfeita para o papel desde o início.
"Escrevemos o papel para ela", declarou ele. "Ela é extremamente engraçada e não tem a oportunidade de mostrar isso tanto quanto eu gostaria de ver nas câmeras", acrescentou Covino.
