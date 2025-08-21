Dakota Johnson atua como atriz e produtora no filme "Amores à Parte"

"Sou boa em ajudar no set. E depois, na pós-produção, sou boa em lembrar a energia do que se sentia enquanto estávamos filmando, para que eu possa implementar isso na edição", acrescentou a atriz de "Cinquenta Tons de Cinza".

"Amores à Parte", distribuído pela Neon, chegará aos cinemas nesta semana.

O filme se concentra em dois casais. Dakota Johnson interpreta uma mulher chamada Julie, que é casada com Paul, interpretado pelo diretor do filme, Michael Angelo Covino.

Outro casal, Ashley e Carey, é interpretado por Adria Arjona e Kyle Marvin.

O filme acompanha Ashley, que diz ao marido Carey que quer o divórcio para poder satisfazer suas necessidades sexuais.

Carey corre para seu melhor amigo Paul, que revela que ele e sua esposa Julie estão em um relacionamento aberto, e as coisas se complicam entre os quatro quando Carey e Julie dormem juntos.