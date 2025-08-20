Michelle Yeoh vê filme "Ne Zha 2" como homenagem à mitologia chinesa

"Acho que é como Zeus, você sabe, e Thor, mas eles são nossos. E acho que isso é muito importante, porque quando você aprende sobre os mitos de outra cultura, você tem uma compreensão mais profunda e agradável, e isso o ensina a aceitar algo que é diferente", acrescentou a atriz de "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo".

"Ne Zha 2", distribuído pela A24, segue os eventos do primeiro filme, "Ne Zha", de 1999. No novo filme, as almas de Nezha e Aobing trabalham para recuperar seus corpos físicos e proteger suas famílias. O filme original arrecadou mais de US$700 milhões em todo o mundo.

A versão dublada em inglês do filme de fantasia dirigido por Yu Yang e baseado no romance do século 16 de Xu Zhonglin chega aos cinemas dos EUA na sexta-feira e em setembro no Brasil.

A sequência, originalmente em mandarim, causou impacto quando ultrapassou "Divertida Mente 2", da Pixar, em fevereiro, tornando-se o filme de animação de maior bilheteria global da história, de acordo com dados da plataforma de venda de ingressos Maoyan.

"Ne Zha 2" acumulou uma bilheteria total de 12,3 bilhões de iuanes (US$1,69 bilhão), incluindo pré-vendas e ganhos no exterior, tornando-se o oitavo filme de maior bilheteria global da história.

Embora Yeoh enfatize a riqueza cultural do filme, ela quer que o público de todas as classes sociais entenda que o mais importante é que se trata de "uma bela história".