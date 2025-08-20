Membro do grupo de rap irlandês Kneecap comparece a tribunal britânico sob acusação de terrorismo
Por Sam Tobin
LONDRES (Reuters) - Centenas de fãs compareceram para apoiar um membro do grupo de rap irlandês Kneecap na quarta-feira, em um tribunal de Londres, enquanto ele tentava retirar uma acusação de terrorismo por supostamente exibir uma bandeira em apoio à milícia libanesa Hezbollah, apoiada pelo Irã.
Liam Óg Ó hAnnaidh, que foi inicialmente acusado sob o nome anglicizado Liam O'Hanna e cujo nome artístico é Mo Chara, teria agitado a bandeira amarela do Hezbollah durante um show do Kneecap em Londres em 21 de novembro de 2024.
Ó hAnnaidh é acusado de segurar a bandeira no palco enquanto dizia "Up Hamas, up Hezbollah". O Kneecap afirmou que a bandeira foi jogada no palco durante sua apresentação.
Ó hAnnaidh, de 27 anos, foi acusado em maio sob a Lei de Terrorismo, que considera crime exibir um artigo de forma a levantar suspeitas razoáveis de que alguém seja partidário de uma organização proibida.
Ó hAnnaidh compareceu ao Tribunal de Magistrados de Westminster na quarta-feira usando o lenço keffiyeh associado à causa palestina e teve que lutar para abrir caminho por um aglomerado de fotógrafos para entrar no prédio.
Ele se sentou ao lado de um intérprete de língua irlandesa durante a audiência. Seus companheiros de banda Naoise Ó Cairealláin, nome artístico Móglaí Bap, e J.J. Ó Dochartaigh, conhecido como DJ Próvaí, também estavam no tribunal, com seus apoiadores lotando a galeria pública.
DECISÃO NO PRÓXIMO MÊS
A música irlandesa foi tocada do lado de fora do tribunal durante toda a audiência, com muitos apoiadores agitando bandeiras irlandesas e palestinas, enquanto outros seguravam cartazes com os dizeres "Free Mo Chara".
Os advogados de Ó hAnnaidh dizem que a acusação foi feita tarde demais e que o processo da promotoria deveria ser descartado, pois Ó hAnnaidh foi formalmente acusado em 22 de maio deste ano, um dia após o limite de seis meses para tais acusações.
O promotor Michael Bisgrove, no entanto, argumentou que Ó hAnnaidh foi acusado em 21 de maio, dentro do prazo. O juiz Paul Goldspring disse que dará uma decisão em 26 de setembro.
Ó hAnnaidh deixou o tribunal sob aplausos de seus apoiadores, dizendo à multidão que a acusação contra ele era "uma distração da história real" das ações de Israel nos territórios palestinos.
A banda Kneecap, de Belfast, que faz rap em irlandês e inglês e exibe regularmente mensagens pró-palestinas durante seus shows, disse anteriormente que a acusação era uma tentativa de silenciá-los.
