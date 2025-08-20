Membro do grupo de rap irlandês Kneecap comparece a tribunal britânico sob acusação de terrorismo

Ó hAnnaidh é acusado de segurar a bandeira no palco enquanto dizia "Up Hamas, up Hezbollah". O Kneecap afirmou que a bandeira foi jogada no palco durante sua apresentação.

Ó hAnnaidh, de 27 anos, foi acusado em maio sob a Lei de Terrorismo, que considera crime exibir um artigo de forma a levantar suspeitas razoáveis de que alguém seja partidário de uma organização proibida.

Ó hAnnaidh compareceu ao Tribunal de Magistrados de Westminster na quarta-feira usando o lenço keffiyeh associado à causa palestina e teve que lutar para abrir caminho por um aglomerado de fotógrafos para entrar no prédio.

Ele se sentou ao lado de um intérprete de língua irlandesa durante a audiência. Seus companheiros de banda Naoise Ó Cairealláin, nome artístico Móglaí Bap, e J.J. Ó Dochartaigh, conhecido como DJ Próvaí, também estavam no tribunal, com seus apoiadores lotando a galeria pública.

DECISÃO NO PRÓXIMO MÊS

A música irlandesa foi tocada do lado de fora do tribunal durante toda a audiência, com muitos apoiadores agitando bandeiras irlandesas e palestinas, enquanto outros seguravam cartazes com os dizeres "Free Mo Chara".