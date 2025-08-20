Documentário "Mistress Dispeller" observa triângulo amoroso com simpatias inconstantes

Filmado durante quatro meses, o filme acompanha o caso real do Sr. e da Sra. Li. Os pais de um filho, praticantes de badminton, são considerados um casal modelo por muitos em sua vizinhança, mas ultimamente o Sr. Li tem se aproximado de uma jovem de uma cidade próxima, Fei Fei.

Angustiada, a Sra. Li procurou a professora Wang, uma experiente especialista em afastar amantes.

Lo e sua equipe se reuniram com dezenas de especialistas em afastar amantes, mas Wang foi a única que conseguiu convencer seus clientes a aparecer na câmera.

Lo disse que, ao ver o desenrolar do caso na sua frente, sua simpatia continuou mudando da esposa para o marido e até mesmo para a amante, o que a pegou de surpresa.

Sua equipe levou três anos seguindo Wang, filmando vários casos, até chegar à família Li. O filme mostra Wang se infiltrando na família sob uma identidade falsa e, depois de ganhar a confiança do Sr. Li e de Fei Fei, influenciando-os a se separarem.

Para capturar o processo de forma autêntica, o marido e a amante não puderam ser informados sobre o conceito do filme e foram abordados para participar de um documentário sobre o amor moderno na China. Um aviso no início do filme declara que nenhuma das cenas foi roteirizada ou reencenada, e os sujeitos concordaram em participar do filme.