Documentário "Mistress Dispeller" observa triângulo amoroso com simpatias inconstantes

Por Hanna Rantala
LONDRES (Reuters) - A busca da cineasta Elizabeth Lo para documentar os relacionamentos modernos na China a levou a uma prática pouco conhecida para lidar com a infidelidade, descobrindo que as pessoas que pegam seus cônjuges traindo podem contratar uma profissional para acabar com o caso.
O documentário de Lo, "Mistress Dispeller", oferece uma visão de perto do que é um setor relativamente novo na China.
Filmado durante quatro meses, o filme acompanha o caso real do Sr. e da Sra. Li. Os pais de um filho, praticantes de badminton, são considerados um casal modelo por muitos em sua vizinhança, mas ultimamente o Sr. Li tem se aproximado de uma jovem de uma cidade próxima, Fei Fei.
Angustiada, a Sra. Li procurou a professora Wang, uma experiente especialista em afastar amantes.
Lo e sua equipe se reuniram com dezenas de especialistas em afastar amantes, mas Wang foi a única que conseguiu convencer seus clientes a aparecer na câmera.
Lo disse que, ao ver o desenrolar do caso na sua frente, sua simpatia continuou mudando da esposa para o marido e até mesmo para a amante, o que a pegou de surpresa.
Sua equipe levou três anos seguindo Wang, filmando vários casos, até chegar à família Li. O filme mostra Wang se infiltrando na família sob uma identidade falsa e, depois de ganhar a confiança do Sr. Li e de Fei Fei, influenciando-os a se separarem.
Para capturar o processo de forma autêntica, o marido e a amante não puderam ser informados sobre o conceito do filme e foram abordados para participar de um documentário sobre o amor moderno na China. Um aviso no início do filme declara que nenhuma das cenas foi roteirizada ou reencenada, e os sujeitos concordaram em participar do filme.
"Nós realmente nos debatemos sobre como manter a ética como produção quando não podemos ser transparentes no início", disse Lo.
"Sabíamos que mostraríamos a eles um corte do filme e daríamos a eles a oportunidade de consentir novamente em participar do filme. Estávamos muito preparados para que, se eles desistissem, pudéssemos mudar para um filme diferente."
"Mistress Dispeller" combina tomadas de drones de cidades movimentadas e paisagens selvagens com cenas de conversas íntimas.
"Eu realmente queria que o público pudesse observar a interação orgânica entre os personagens. Quais são os fios que a professora Wang puxa e que provocam qual reação? Ela está sempre dez passos à frente de todos", disse Lo.
Lo, que vive em Hong Kong e cujo longa-metragem anterior, "Empenho: Pelos Olhos dos Cães", é centrado em cães de rua de Istambul, espera que "Mistress Dispeller" incentive o público a refletir sobre suas próprias abordagens em relação ao amor e ao perdão.
"Todos nós estamos meio que nos atrapalhando com o amor e tentando encontrar o amor, sustentar o amor e mantê-lo", disse ela.
"Mistress Dispeller" será lançado no Reino Unido em 22 de agosto e nos Estados Unidos no final de outubro.
