Realeza norueguesa continuará funções oficiais em meio a julgamento de enteado por estupro

Ele pode enfrentar até 10 anos de prisão se for considerado culpado das acusações mais graves em um julgamento que deve começar em janeiro e durar seis semanas, disse o promotor do caso.

Cabe aos tribunais da Noruega decidir o resultado do caso, disse o príncipe herdeiro Haakon aos repórteres na terça-feira, enquanto participava da abertura de uma conferência.

"Continuaremos a cumprir nossas obrigações da melhor forma possível, como sempre fazemos", afirmou Haakon, em seus primeiros comentários públicos desde que as acusações foram anunciadas. "Todos os envolvidos neste caso provavelmente o consideram desafiador e difícil."

A investigação começou em agosto do ano passado, quando a polícia apontou Hoiby como suspeito de uma agressão física contra uma mulher com quem ele mantinha um relacionamento.

Hoiby, em uma declaração à mídia na época, admitiu ter causado danos físicos à mulher enquanto estava sob a influência de cocaína e álcool, e disse que se arrependia de seus atos.

Hoiby, que não tem título real e está fora da linha de sucessão, é o meio-irmão mais velho da princesa Ingrid Alexandra, que é a segunda na linha de sucessão ao trono depois de seu pai Haakon.