Princesa belga retomará estudos em Harvard após Trump proibir estudantes estrangeiros

Mas, em junho, um juiz federal impediu o governo de implementar a proclamação assinada por Trump que buscava impedir a entrada de estrangeiros nos EUA para estudar em Harvard.

O governo Trump disse que está tentando forçar mudanças em Harvard e em outras universidades de alto nível nos EUA, alegando que elas se tornaram bastiões do pensamento esquerdista "woke" e do antissemitismo, o que elas negam.

O governo recorreu da decisão do juiz, mas com o novo ano letivo previsto para começar em 2 de setembro, a liminar contra a proibição de estudantes estrangeiros continua em vigor.

A futura rainha da Bélgica está pronta para começar seu segundo ano de um programa de mestrado de dois anos em Políticas Públicas em Harvard, um curso criado para ampliar as perspectivas dos alunos e aprimorar suas habilidades para "carreiras bem-sucedidas no serviço público", de acordo com o site de Harvard.

Quase 6.800 estudantes estrangeiros frequentaram a universidade de 388 anos em seu ano letivo mais recente, o que representa cerca de 27% de sua população estudantil.