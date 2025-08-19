Princesa belga retomará estudos em Harvard após Trump proibir estudantes estrangeiros

A princesa Elisabeth, herdeira de 23 anos do trono belga, poderá continuar seus estudos na Universidade de Harvard, disseram seus porta-vozes, depois que ela foi envolvida em uma ação do governo dos EUA para barrar a entrada de estudantes estrangeiros para estudar lá.
"Posso confirmar que, por enquanto, todas as condições parecem estar em vigor para que a princesa continue seus estudos em Harvard", disse o diretor de comunicação do Palácio Real Belga, Xavier Baert, nesta terça-feira, confirmando uma reportagem de jornal.
Em maio, quando o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a proibição, o Palácio Real expressou a preocupação de que a princesa Elisabeth, sendo cidadã belga, poderia não conseguir continuar seus estudos em Harvard.
Mas, em junho, um juiz federal impediu o governo de implementar a proclamação assinada por Trump que buscava impedir a entrada de estrangeiros nos EUA para estudar em Harvard.
O governo Trump disse que está tentando forçar mudanças em Harvard e em outras universidades de alto nível nos EUA, alegando que elas se tornaram bastiões do pensamento esquerdista "woke" e do antissemitismo, o que elas negam.
O governo recorreu da decisão do juiz, mas com o novo ano letivo previsto para começar em 2 de setembro, a liminar contra a proibição de estudantes estrangeiros continua em vigor.
A futura rainha da Bélgica está pronta para começar seu segundo ano de um programa de mestrado de dois anos em Políticas Públicas em Harvard, um curso criado para ampliar as perspectivas dos alunos e aprimorar suas habilidades para "carreiras bem-sucedidas no serviço público", de acordo com o site de Harvard.
Quase 6.800 estudantes estrangeiros frequentaram a universidade de 388 anos em seu ano letivo mais recente, o que representa cerca de 27% de sua população estudantil.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.