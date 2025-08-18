Traficante do astro de 'Friends' Matthew Perry vai se declarar culpada pela morte por overdose
Uma mulher da Califórnia conhecida como a "rainha da cetamina" concordou em se declarar culpada das acusações de que forneceu a dose do anestésico prescrito que matou o astro de "Friends" Matthew Perry, disseram promotores nesta segunda-feira.
O que aconteceu
Jasveen Sangha, que deveria ser julgada em setembro, se declarará culpada de cinco acusações federais em um acordo com os promotores federais. de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça dos EUA.
O acordo de confissão vem pouco mais de três semanas depois que o médico californiano Salvador Plasencia, outra das cinco pessoas acusadas em conexão com a morte de Perry, se declarou culpado de quatro acusações de distribuição ilegal de cetamina.
Sangha, descrita pelas autoridades como uma traficante de drogas conhecida pelos clientes como a "rainha da cetamina", foi acusada de fornecer a dose que tirou a vida de Perry.
Uma autópsia concluiu que Perry morreu devido aos efeitos agudos da cetamina que, combinados com outros fatores, fizeram com que o ator perdesse a consciência e se afogasse em sua banheira de hidromassagem em 28 de outubro de 2023. Ele tinha 54 anos de idade.
Perry, mais conhecido por seu papel como Chandler Bing na comédia televisiva "Friends", sucesso da NBC nos anos 1990, reconheceu publicamente décadas de abuso de substâncias, inclusive durante o auge de sua fama no programa.
