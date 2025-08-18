Traficante do astro de 'Friends' Matthew Perry vai se declarar culpada pela morte por overdose

Uma mulher da Califórnia conhecida como a "rainha da cetamina" concordou em se declarar culpada das acusações de que forneceu a dose do anestésico prescrito que matou o astro de "Friends" Matthew Perry, disseram promotores nesta segunda-feira.

O que aconteceu

Jasveen Sangha, que deveria ser julgada em setembro, se declarará culpada de cinco acusações federais em um acordo com os promotores federais. de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça dos EUA.

O acordo de confissão vem pouco mais de três semanas depois que o médico californiano Salvador Plasencia, outra das cinco pessoas acusadas em conexão com a morte de Perry, se declarou culpado de quatro acusações de distribuição ilegal de cetamina.