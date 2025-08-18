Filho da princesa da Noruega é acusado de estupro e violência doméstica

OSLO (Reuters) - O filho da princesa da Noruega foi acusado de estupro, violência doméstica, agressão e outros crimes após uma investigação policial que durou um ano, informou um promotor nesta segunda-feira.

Marius Borg Hoiby, 28 anos, filho da princesa Mette-Marit e enteado do príncipe herdeiro Haakon, deverá ser julgado no início do próximo ano e poderá pegar até 10 anos de prisão se for considerado culpado das acusações mais graves, disse o promotor.

Hoiby nega as acusações mais graves contra ele, mas planeja se declarar culpado de algumas acusações menores no tribunal quando o julgamento começar, disse seu advogado Petar Sekulic à Reuters.