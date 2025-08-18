Filho da princesa da Noruega é acusado de estupro e violência doméstica

OSLO (Reuters) - O filho da princesa da Noruega foi acusado de estupro, violência doméstica, agressão e outros crimes após uma investigação policial que durou um ano, informou um promotor nesta segunda-feira.
Marius Borg Hoiby, 28 anos, filho da princesa Mette-Marit e enteado do príncipe herdeiro Haakon, deverá ser julgado no início do próximo ano e poderá pegar até 10 anos de prisão se for considerado culpado das acusações mais graves, disse o promotor.
Hoiby nega as acusações mais graves contra ele, mas planeja se declarar culpado de algumas acusações menores no tribunal quando o julgamento começar, disse seu advogado Petar Sekulic à Reuters.
"Ele não concorda com as alegações sobre estupro e violência doméstica", disse Sekulic sobre seu cliente.
Hoiby não tem um título real e está fora da linha de sucessão ao trono norueguês.
"Cabe aos tribunais ouvir esse caso e chegar a uma decisão", disse o palácio real em um comunicado.
Em novembro de 2024, a polícia manteve Hoiby detido por uma semana como parte da investigação.
Ele foi acusado na segunda-feira de 32 infrações penais, incluindo uma acusação de estupro com relação sexual e três acusações de estupro sem relação sexual, algumas das quais ele filmou em seu telefone, disse a promotoria.
"Cabe aos juízes decidir se ele é culpado", disse o promotor Sturla Henriksboe em uma coletiva de imprensa.
Em agosto do ano passado, a polícia apontou Hoiby como suspeito de agressão física contra uma mulher com quem ele mantinha um relacionamento.
Hoiby, em uma declaração à mídia na época, admitiu ter causado danos físicos à mulher enquanto estava sob a influência de cocaína e álcool e ter danificado o apartamento dela. Hoiby disse que se arrependia de seus atos.
Hoiby é filho da princesa Mette-Marit, de um relacionamento anterior ao seu casamento em 2001 com o príncipe herdeiro da Noruega Haakon, o futuro rei do país.
(Reportagem de Terje Solsvik)
