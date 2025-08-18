Agência dos EUA processa revendedora por burlar limites para compra de ingressos da turnê de Taylor Swift

A Ticketmaster enfrentou duras críticas após a venda desastrosa de ingressos, em 2022, para a tão aguardada Eras Tour de Taylor Swift, quando bilhões de solicitações vindas de fãs, bots e revendedores sobrecarregaram o site, levando a empresa a cancelar a venda planejada de ingressos para o público em geral.

Em um dos shows de Taylor Swift em Las Vegas, em março de 2023, o Key Investment Group e seus afiliados usaram 49 contas diferentes para comprar 273 ingressos e burlar o limite de 6 ingressos por pessoa, gerando mais de US$119 mil em receita com as revendas, segundo a FTC. A agência também afirmou que, em 2023, a empresa arrecadou mais de US$1,2 milhão revendendo 2.280 ingressos para shows da cantora.

Um porta-voz do Key Investment Group não respondeu de imediato a um pedido de comentário nesta segunda-feira.

(Reportagem de Jody Godoy em Nova York)