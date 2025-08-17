Ator Terence Stamp, estrela de filmes do Superman, morre aos 87 anos

A família disse em um comunicado à Reuters que Stamp morreu na manhã deste domingo.

"Ele deixa para trás um extraordinário corpo de trabalho, tanto como ator quanto como escritor, que continuará tocando e inspirando as pessoas nos próximos anos", disse a família. "Pedimos privacidade neste momento triste".

Nascido em Londres, em 1938, ele suportou o bombardeio da cidade durante a Segunda Guerra Mundial antes de deixar a escola para trabalhar inicialmente com publicidade e, por fim, ganhar uma bolsa de estudos para ir à escola de teatro.

Famoso por sua boa aparência e senso de vestuário impecável, formou um dos casais mais glamourosos do Reino Unido com Julie Christie, com quem estrelou "Longe Deste Insensato Mundo" em 1967. Ele também namorou a modelo Jean Shrimpton.

Depois de não conseguir o papel de James Bond para suceder Sean Connery, ele apareceu em filmes italianos e trabalhou com Federico Fellini na década de 1960.

Ele abandonou os holofotes e estudou ioga na Índia antes de conseguir seu papel de maior destaque - como General Zod, o líder megalomaníaco dos kryptonianos em "Superman - O Filme", em 1978, e em sua sequência em 1980.