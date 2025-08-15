Rei britânico Charles adverte sobre "verdadeiro custo" da guerra no 80º aniversário do Dia da Vitória

Charles terá a companhia de sua esposa, a rainha Camilla, do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, do embaixador japonês e de veteranos em um Serviço Nacional de Lembrança para homenagear aqueles que foram mortos nos últimos três meses da guerra.

Haverá um sobrevoo com aviões militares históricos, um silêncio de dois minutos ao meio-dia e edifícios famosos em todo o país serão iluminados para marcar a ocasião.

O monarca usou seu discurso de seis minutos para destacar os conflitos em andamento: "O verdadeiro custo da guerra se estende além dos campos de batalha, atingindo todos os aspectos da vida, uma tragédia demonstrada de forma muito vívida pelos conflitos em todo o mundo hoje".

Ele disse que, na Segunda Guerra Mundial, nações que nunca haviam lutado lado a lado aprenderam a trabalhar juntas, provando "que, em tempos de guerra e em tempos de paz, as maiores armas de todas não são as armas que você carrega, mas as armas que você une".

"Essa continua sendo uma lição vital para nossos tempos", acrescentou.

Starmer disse em um comunicado que o "país tem uma grande dívida com aqueles que lutaram por um futuro melhor, para que pudéssemos ter as liberdades e a vida que desfrutamos hoje".