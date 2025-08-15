Rei britânico Charles adverte sobre "verdadeiro custo" da guerra no 80º aniversário do Dia da Vitória
LONDRES (Reuters) - O rei Charles, do Reino Unido, divulgou nesta sexta-feira uma mensagem em comemoração ao 80º aniversário do Dia da Vitória, que marca a vitória dos Aliados sobre o Japão e o fim da Segunda Guerra Mundial, refletindo sobre os conflitos atuais e alertando que o custo da guerra vai muito além dos campos de batalha.
Enquanto os combates na Europa terminaram em maio de 1945, o conflito com o Japão continuou até que o país sinalizou sua intenção de se render em 15 de agosto daquele ano, após o lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos.
Charles disse que o ato final da guerra trouxe um "preço imenso" para Hiroshima e Nagasaki, um preço que ele rezava para que nenhuma nação pagasse novamente.
Charles terá a companhia de sua esposa, a rainha Camilla, do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, do embaixador japonês e de veteranos em um Serviço Nacional de Lembrança para homenagear aqueles que foram mortos nos últimos três meses da guerra.
Haverá um sobrevoo com aviões militares históricos, um silêncio de dois minutos ao meio-dia e edifícios famosos em todo o país serão iluminados para marcar a ocasião.
O monarca usou seu discurso de seis minutos para destacar os conflitos em andamento: "O verdadeiro custo da guerra se estende além dos campos de batalha, atingindo todos os aspectos da vida, uma tragédia demonstrada de forma muito vívida pelos conflitos em todo o mundo hoje".
Ele disse que, na Segunda Guerra Mundial, nações que nunca haviam lutado lado a lado aprenderam a trabalhar juntas, provando "que, em tempos de guerra e em tempos de paz, as maiores armas de todas não são as armas que você carrega, mas as armas que você une".
"Essa continua sendo uma lição vital para nossos tempos", acrescentou.
Starmer disse em um comunicado que o "país tem uma grande dívida com aqueles que lutaram por um futuro melhor, para que pudéssemos ter as liberdades e a vida que desfrutamos hoje".
Ao amanhecer, gaiteiros militares se apresentaram no memorial de guerra The Cenotaph, no centro de Londres, no Castelo de Edimburgo e no National Memorial Arboretum, no centro da Inglaterra, onde a cerimônia lembrança será realizada mais tarde, informou o governo.
Espera-se também que um gaiteiro se apresente em um jardim da paz japonês para reconhecer a reconciliação entre o Reino Unido e o Japão nas décadas após o fim da guerra.
Na noite de sexta-feira, dezenas de edifícios e locais em todo o país, incluindo o Palácio de Buckingham, as Casas do Parlamento, a Torre de Londres e os Penhascos Brancos de Dover, serão iluminados para marcar o aniversário.
(Reportagem de Michael Holden; Reportagem adicional de Catarina Demony)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.