Produtos "feios" favoritos na China são celebrados em exposição

Por Nicoco Chan
HANGZHOU, China (Reuters) - De sandálias inspiradas em folhas de repolho a uma torre de travesseiros de gato deformados, uma nova exposição em Hangzhou está celebrando os produtos mais estranhos e esteticamente desagradáveis disponíveis para venda online na China.
A exposição 'A era dos feios chegou´, organizada pela primeira vez este ano pela gigante do comércio eletrônico Taobao, de propriedade da Alibaba, destaca mais de 300 produtos que ganharam ou foram selecionados para a competição anual de coisas feias da plataforma, também conhecida como Prêmio Uglies.
Yu Hu, líder do projeto do Prêmio Uglies, disse que a era dos feios atraiu mais de 3.000 visitantes por dia durante sua exibição, de final de julho a meados de agosto.
Os produtos "feios" no Taobao geraram mais de 100 milhões de iuanes (US$13,94 milhões) em vendas desde 2020, de acordo com o Alibaba, com Yu estimando as taxas de crescimento atuais do setor na casa dos "dois ou três dígitos".
Os consumidores mais jovens estão alimentando a popularidade desses produtos despretensiosos porque querem expressar sua individualidade, acrescentou Yu. Como a economia está enfraquecida, eles também estão procurando luxos acessíveis, um fenômeno conhecido como consumo emocional.
"Nos últimos anos, o consumo emocional tem se tornado cada vez mais um 'oceano azul', o que significa que está se tornando cada vez mais popular, transformando-se em uma nova faixa (de gastos)", disse Yu.
Acessório feio e fofo Labubu é um exemplo bem conhecido do fenômeno, provocando um frenesi de compras em todo o mundo com seus olhos arregalados e sorriso largo, e conquistando fãs famosos como Rihanna e David Beckham.
Para alguns visitantes, a exposição foi uma reflexão sobre o significado da beleza, enquanto outros a viram como uma lição de pensamento criativo.
"A feiura é outra forma de beleza", disse visitante da exposição Mei Duo, de 55 anos. "Há muita criatividade, (é) um tipo especial de beleza."
