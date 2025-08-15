Produtos "feios" favoritos na China são celebrados em exposição

Yu Hu, líder do projeto do Prêmio Uglies, disse que a era dos feios atraiu mais de 3.000 visitantes por dia durante sua exibição, de final de julho a meados de agosto.

Os produtos "feios" no Taobao geraram mais de 100 milhões de iuanes (US$13,94 milhões) em vendas desde 2020, de acordo com o Alibaba, com Yu estimando as taxas de crescimento atuais do setor na casa dos "dois ou três dígitos".

Os consumidores mais jovens estão alimentando a popularidade desses produtos despretensiosos porque querem expressar sua individualidade, acrescentou Yu. Como a economia está enfraquecida, eles também estão procurando luxos acessíveis, um fenômeno conhecido como consumo emocional.

"Nos últimos anos, o consumo emocional tem se tornado cada vez mais um 'oceano azul', o que significa que está se tornando cada vez mais popular, transformando-se em uma nova faixa (de gastos)", disse Yu.

Acessório feio e fofo Labubu é um exemplo bem conhecido do fenômeno, provocando um frenesi de compras em todo o mundo com seus olhos arregalados e sorriso largo, e conquistando fãs famosos como Rihanna e David Beckham.

Para alguns visitantes, a exposição foi uma reflexão sobre o significado da beleza, enquanto outros a viram como uma lição de pensamento criativo.