Paolo Sorrentino e Willem Dafoe são homenageados no Festival de Cinema de Sarajevo

Por Daria Sito-Sucic
SARAJEVO (Reuters) - O diretor italiano Paolo Sorrentino, vencedor do Oscar, será homenageado no 31º Festival de Cinema de Sarajevo, que começa na sexta-feira, ao lado dos atores Willem Dafoe, Ray Winstone e Stellan Skarsgard.
Sorrentino -- conhecido por "Il Divo", "A Mão de Deus" e "A Grande Beleza", que foi reconhecido como melhor filme em língua estrangeira no Oscar de 2014 -- receberá o Coração Honorário de Sarajevo no evento que exibirá uma retrospectiva de seus filmes.
"Paolo Sorrentino conseguiu fazer o que todo cineasta sonha -- ele deixou um impacto global por meio de histórias locais e pessoais", disse o diretor do festival, Jovan Marjanovic, em um comunicado.
O ator norte-americano Dafoe -- que completou 70 anos no mês passado e estrelou desde "Poor Things" até "Homem-Aranha" -- também receberá um Coração Honorário, assim como o britânico Winstone e o sueco Skarsgard.
Mais de 250 filmes serão exibidos no festival, que foi fundado por um grupo de entusiastas do cinema no final da guerra de 1992-95 na Bósnia.
A comédia de humor negro "Pavilion", do diretor de cinema e teatro bósnio Dino Mustafic, abrirá a programação. É o único filme bósnio feito este ano, refletindo o estado precário da indústria do país dos Bálcãs e a falta de apoio do governo, disse a associação dos diretores de cinema da Bósnia esta semana.
O diretor de cinema ucraniano Sergei Loznitsa presidirá o júri do festival. Nove coproduções do sul, centro e leste da Europa concorrerão ao prêmio de melhor longa-metragem, informou a selecionadora Elma Tataragic.
O festival exibirá uma seleção de cinematografia árabe em cooperação com o Doha Film Institute, incluindo uma que mostra imagens da vida em Gaza no início dos anos 2000.
