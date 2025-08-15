Paolo Sorrentino e Willem Dafoe são homenageados no Festival de Cinema de Sarajevo

"Paolo Sorrentino conseguiu fazer o que todo cineasta sonha -- ele deixou um impacto global por meio de histórias locais e pessoais", disse o diretor do festival, Jovan Marjanovic, em um comunicado.

O ator norte-americano Dafoe -- que completou 70 anos no mês passado e estrelou desde "Poor Things" até "Homem-Aranha" -- também receberá um Coração Honorário, assim como o britânico Winstone e o sueco Skarsgard.

Mais de 250 filmes serão exibidos no festival, que foi fundado por um grupo de entusiastas do cinema no final da guerra de 1992-95 na Bósnia.

A comédia de humor negro "Pavilion", do diretor de cinema e teatro bósnio Dino Mustafic, abrirá a programação. É o único filme bósnio feito este ano, refletindo o estado precário da indústria do país dos Bálcãs e a falta de apoio do governo, disse a associação dos diretores de cinema da Bósnia esta semana.

O diretor de cinema ucraniano Sergei Loznitsa presidirá o júri do festival. Nove coproduções do sul, centro e leste da Europa concorrerão ao prêmio de melhor longa-metragem, informou a selecionadora Elma Tataragic.

O festival exibirá uma seleção de cinematografia árabe em cooperação com o Doha Film Institute, incluindo uma que mostra imagens da vida em Gaza no início dos anos 2000.