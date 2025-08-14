Taylor Swift diz que álbum "Showgirl" reflete alegria da recente turnê

"Este álbum é sobre o que estava acontecendo nos bastidores da minha vida interior durante essa turnê, que foi tão exuberante, elétrica e vibrante", afirmou Swift.

"Ele vem do lugar mais contagiante, alegre, selvagem e dramático em que eu estava em minha vida."

Swift ganhou 14 Grammys, incluindo um número recorde de quatro prêmios de álbum do ano. "Showgirl" será seu 12º álbum original.

A Eras Tour, que apresentou músicas de toda a sua carreira de duas décadas, foi concluída em dezembro de 2024 e arrecadou mais de US$2 bilhões. A cantora disse que viajou para a Suécia entre as datas da turnê europeia para gravar "Showgirl".

Ela contou que seu objetivo era produzir "melodias tão contagiantes que você quase fica com raiva delas" e letras "tão vívidas, nítidas, focadas e completamente intencionais".

A capa do álbum de 12 faixas mostra Swift flutuando debaixo d'água em um corpete de joias. Ela disse que a imagem representa o fim de sua noite em turnê.