Taylor Swift diz que álbum "Showgirl" reflete alegria da recente turnê

Por Lisa Richwine
LOS ANGELES (Reuters) - A superestrela do pop Taylor Swift disse que seu próximo álbum, o animado "The Life of a Showgirl", foi inspirado na alegria que ela sentiu ao se apresentar ao redor do mundo em sua turnê Eras, que bateu recordes.
Swift participou do podcast New Heights, apresentado por seu namorado, o jogador da Liga Nacional de Futebol Americano Travis Kelce, e o irmão dele, Jason Kelce. "Showgirl" será lançado em 3 de outubro, disse a cantora no episódio que foi ao ar na quarta-feira.
"Este álbum é sobre o que estava acontecendo nos bastidores da minha vida interior durante essa turnê, que foi tão exuberante, elétrica e vibrante", afirmou Swift.
"Ele vem do lugar mais contagiante, alegre, selvagem e dramático em que eu estava em minha vida."
Swift ganhou 14 Grammys, incluindo um número recorde de quatro prêmios de álbum do ano. "Showgirl" será seu 12º álbum original.
A Eras Tour, que apresentou músicas de toda a sua carreira de duas décadas, foi concluída em dezembro de 2024 e arrecadou mais de US$2 bilhões. A cantora disse que viajou para a Suécia entre as datas da turnê europeia para gravar "Showgirl".
Ela contou que seu objetivo era produzir "melodias tão contagiantes que você quase fica com raiva delas" e letras "tão vívidas, nítidas, focadas e completamente intencionais".
A capa do álbum de 12 faixas mostra Swift flutuando debaixo d'água em um corpete de joias. Ela disse que a imagem representa o fim de sua noite em turnê.
A faixa-título é uma colaboração com Sabrina Carpenter. Outras músicas incluem "Elizabeth Taylor", "Eldest Daughter" e "Actually Romantic".
Travis Kelce disse que o álbum "Showgirl" "vai fazer você dançar" e foi um contraste com o último lançamento de Swift, "The Tortured Poets Department".
"Ah, sim", disse Swift, que concordou que sua música frequentemente reflete seus sentimentos na ocasião.
