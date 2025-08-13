Trump homenageará Sylvester Stallone e KISS no Kennedy Center Honors

Trump disse que rejeitou alguns candidatos que ele considerou "woke", um termo às vezes usado pejorativamente para qualquer pessoa que pareça ser politicamente de esquerda em relação à raça, gênero e orientação sexual.

Desde que retornou ao poder em janeiro, Trump tem se manifestado sobre questões grandes e pequenas, buscando colocar sua marca na cultura e nas instituições norte-americanas para alinhá-las às suas preferências.

O presidente republicano disse que relutantemente concordou em ser o anfitrião do evento, que será transmitido pela CBS em dezembro.

"Eu não queria fazer isso. OK?", afirmou Trump. "Eles vão dizer: 'ele insistiu.' Eu não insisti. Mas acho que será muito bem-sucedido."

O presidente também elogiou a reforma do local em Washington, dizendo ser parte de seu esforço para melhorar a capital do país, assumindo a polícia e reformando os parques. Trump visitou o centro após seus comentários.

Trump não compareceu a eventos no local durante seu primeiro mandato, mas se interessou muito por ele durante seu segundo mandato, prometendo reformular uma instituição que ele e seus apoiadores consideram liberal demais.