Ídolo do J-pop é considerado culpado de assédio sexual em Hong Kong

O astro do J-pop Kenshin Kamimura foi considerado culpado por um tribunal de Hong Kong na quarta-feira por agressão indecente, em março, a uma mulher que serviu como sua intérprete durante um evento de fãs.
Kamimura, de 26 anos, foi anteriormente membro da boy band de seis integrantes One N' Only. Ele se declarou inocente em abril e optou por não testemunhar durante o julgamento em julho.
O magistrado Peter Yu disse que o comportamento de Kamimura demonstrou evidente desrespeito para com as mulheres, observando que seus toques sugeriam um tom sexual.
"Tal comportamento deve ser condenado", disse Yu, multando-o em US$1.923 depois que seu advogado, em argumentação atenuante, pediu uma penalidade financeira em vez de prisão.
Ao ouvir a sentença, Kamimura abraçou seu tradutor no tribunal, enquanto alguns fãs choravam na galeria pública. Dezenas de outros esperavam do lado de fora após o término da audiência. Kamimura deixou o tribunal sem dizer nada.
A vítima, identificada apenas como X, testemunhou em julho que Kamimura e o ator Junsei Motojima a contrataram como intérprete para traduzir durante um encontro de fãs em Hong Kong em 1º de março. O grupo então participou de um jantar de comemoração em um restaurante no distrito de Mong Kok, na cidade.
Ela disse ao tribunal que Kamimura se moveu para se sentar ao seu lado durante uma sessão de brindes e começou a escovar e dar tapinhas repetidamente em sua coxa antes de sugerir que fossem ao banheiro juntos. Ele perguntou tanto em chinês quanto em japonês se ela sabia o que ele queria dizer, acrescentou ela.
X disse que recusou, dizendo-lhe: "Se você quiser ir, pode ir sozinho."
Ela declarou que então se afastou para pegar um chá, mas Kamimura bloqueou seu caminho e novamente pediu saírem. Ela disse ao tribunal que recusou.
Depois que X retornou ao seu assento, Kamimura também voltou e se sentou ao lado dela. Ele se desculpou e disse: "Esqueça o que acabou de acontecer", lembrou ela em seu depoimento. O cantor também perguntou a ela sobre sua situação de relacionamento e se ela planejava se casar com o namorado, segundo ela.
Kamimura então tocou novamente a parte interna da coxa dela com as costas da mão direita, disse X ao tribunal. Ela se encolheu, mas ele repetiu a ação cerca de duas ou três vezes.
Advogado de Kamimura afirmou em argumentação atenuante que seu cliente não tinha a intenção de coagir ou ameaçar e que o álcool pode ter afetado seu julgamento.
O magistrado disse que Kamimura pagou um preço muito alto pelo incidente, afirmando que ele foi imediatamente demitido por sua empresa e forçado a deixar a banda.
