Ídolo do J-pop é considerado culpado de assédio sexual em Hong Kong

"Tal comportamento deve ser condenado", disse Yu, multando-o em US$1.923 depois que seu advogado, em argumentação atenuante, pediu uma penalidade financeira em vez de prisão.

Ao ouvir a sentença, Kamimura abraçou seu tradutor no tribunal, enquanto alguns fãs choravam na galeria pública. Dezenas de outros esperavam do lado de fora após o término da audiência. Kamimura deixou o tribunal sem dizer nada.

A vítima, identificada apenas como X, testemunhou em julho que Kamimura e o ator Junsei Motojima a contrataram como intérprete para traduzir durante um encontro de fãs em Hong Kong em 1º de março. O grupo então participou de um jantar de comemoração em um restaurante no distrito de Mong Kok, na cidade.

Ela disse ao tribunal que Kamimura se moveu para se sentar ao seu lado durante uma sessão de brindes e começou a escovar e dar tapinhas repetidamente em sua coxa antes de sugerir que fossem ao banheiro juntos. Ele perguntou tanto em chinês quanto em japonês se ela sabia o que ele queria dizer, acrescentou ela.

X disse que recusou, dizendo-lhe: "Se você quiser ir, pode ir sozinho."

Ela declarou que então se afastou para pegar um chá, mas Kamimura bloqueou seu caminho e novamente pediu saírem. Ela disse ao tribunal que recusou.