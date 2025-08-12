Taylor Swift anuncia novo álbum "The Life of a Showgirl"

Por Chandni Shah
(Reuters) - A superestrela Taylor Swift anunciou na terça-feira seu 12º álbum de estúdio, "The Life of a Showgirl".
Swift, que já ganhou 14 Grammys, incluindo quatro na categoria Álbum do Ano, fez o anúncio em um podcast com o namorado e astro do futebol americano Travis Kelce e o irmão dele Jason Kelce.
"Este é o meu novo álbum, 'The Life of a Showgirl'", disse Swift enquanto segurava uma versão desfocada da capa em um clipe do podcast New Heights no Instagram.
A data oficial de lançamento do álbum será anunciada posteriormente, de acordo com o site de Swift.
A versão em vinil está disponível para pré-venda no site por US$30. A versão em cassete custa US$20, e um CD com um pôster de Swift está disponível por US$13.
Seu último álbum, "The Tortured Poets Department", vendeu 2,61 milhões de álbuns e unidades de streaming durante sua primeira semana de lançamento nos EUA.
A Billboard disse que foi a maior semana de streaming de um álbum de todos os tempos e a maior semana de vendas de um álbum em vinil na era moderna.
O Spotify afirmou que "Poets" foi o álbum mais transmitido em uma única semana, ultrapassando 1 bilhão de transmissões.
Em maio, Swift comprou as gravações principais de seus seis primeiros álbuns, dando a ela controle total de sua música após uma disputa com sua antiga gravadora.
Ela havia assinado contrato com a maior gravadora do mundo, a Universal Music Group, em 2018.
Swift, de 35 anos, vem estabelecendo marcos no setor musical e impulsionando as economias locais com The Eras Tour, um fenômeno que alguns economistas chamaram de "Swiftflation".
A turnê recordista foi a primeira a ultrapassar US$1 bilhão em receita e gerou aumentos de preços em setores como hotéis, restaurantes e viagens.
Swift é uma das várias artistas de destaque que estão lançando álbuns no momento. Sabrina Carpenter lançará "Man's Best Friend" em agosto e Ed Sheeran lançará um novo em setembro.
(Reportagem de Chandni Shah em Bengaluru)
