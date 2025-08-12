Taylor Swift anuncia novo álbum "The Life of a Showgirl"

"Este é o meu novo álbum, 'The Life of a Showgirl'", disse Swift enquanto segurava uma versão desfocada da capa em um clipe do podcast New Heights no Instagram.

A data oficial de lançamento do álbum será anunciada posteriormente, de acordo com o site de Swift.

A versão em vinil está disponível para pré-venda no site por US$30. A versão em cassete custa US$20, e um CD com um pôster de Swift está disponível por US$13.

Seu último álbum, "The Tortured Poets Department", vendeu 2,61 milhões de álbuns e unidades de streaming durante sua primeira semana de lançamento nos EUA.

A Billboard disse que foi a maior semana de streaming de um álbum de todos os tempos e a maior semana de vendas de um álbum em vinil na era moderna.

O Spotify afirmou que "Poets" foi o álbum mais transmitido em uma única semana, ultrapassando 1 bilhão de transmissões.