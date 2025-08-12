Franquia "Alien" cria novas criaturas para série de TV "Alien: Earth"

"Essas criaturas que estão chegando são uma espécie de representação do mundo natural reafirmando seu domínio, certo? Lembrando-nos de que ainda fazemos parte da cadeia alimentar", acrescentou o criador de "Fargo".

"Alien: Earth", que começa a ser transmitida no Hulu e no FX na terça-feira, acompanha um grupo de viajantes com vários empregos que são levados a entrar em ação quando uma espaçonave carregando amostras alienígenas cai na Terra.

A história se passa dois anos antes do primeiro filme "Alien", que apresentou ao público a personagem da atriz Sigourney Weaver, Ellen Ripley, e o terrível alienígena chamado xenomorfo.

Além dos xenomorfos com os quais os fãs estão familiarizados, há quatro outras criaturas mortais na espaçonave acidentada.

"Essas criaturas têm, em graus variados, um grande fator de reconhecimento", disse o produtor David W. Zucker.

"Elas são uma espécie de versões pervertidas de insetos e de outros seres que podemos reconhecer. Então, acho que isso nos leva a um lugar ainda mais visceral, sem mencionar o fato de tocar em certas sensações com as quais já estamos familiarizados e que elas podem invocar", acrescentou.