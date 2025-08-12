Franquia "Alien" cria novas criaturas para série de TV "Alien: Earth"

Por Rollo Ross e Danielle Broadway
LOS ANGELES (Reuters) - Formas de vida alienígenas, tanto novas quanto conhecidas, estão à espreita na série da Disney "Alien: Earth", baseada no filme original de Ridley Scott "Alien", de 1979.
"Ao trazer a história para a Terra, passamos a nos perguntar: 'a própria humanidade pode sobreviver, certo?' E então se torna uma questão de 'bem, o que é a humanidade, e nós realmente merecemos sobreviver?'", disse o diretor Noah Hawley à Reuters.
"Essas criaturas que estão chegando são uma espécie de representação do mundo natural reafirmando seu domínio, certo? Lembrando-nos de que ainda fazemos parte da cadeia alimentar", acrescentou o criador de "Fargo".
"Alien: Earth", que começa a ser transmitida no Hulu e no FX na terça-feira, acompanha um grupo de viajantes com vários empregos que são levados a entrar em ação quando uma espaçonave carregando amostras alienígenas cai na Terra.
A história se passa dois anos antes do primeiro filme "Alien", que apresentou ao público a personagem da atriz Sigourney Weaver, Ellen Ripley, e o terrível alienígena chamado xenomorfo.
Além dos xenomorfos com os quais os fãs estão familiarizados, há quatro outras criaturas mortais na espaçonave acidentada.
"Essas criaturas têm, em graus variados, um grande fator de reconhecimento", disse o produtor David W. Zucker.
"Elas são uma espécie de versões pervertidas de insetos e de outros seres que podemos reconhecer. Então, acho que isso nos leva a um lugar ainda mais visceral, sem mencionar o fato de tocar em certas sensações com as quais já estamos familiarizados e que elas podem invocar", acrescentou.
A atriz de "Não Se Preocupe, Querida" Sydney Chandler interpreta a protagonista da série, Wendy, uma meta-humana com o corpo de um adulto humano e a mente de uma criança, que lidera uma equipe que também tem corpos adultos com mentes infantis, chamada The Lost Boys, para a nave espacial acidentada.
"As crianças são ótimas professoras de atuação. Elas estão tão presentes, são tão honestas, instintivas, fazem o que o corpo delas manda ou o que a mente delas pensa imediatamente", disse Chandler, referindo-se à sua abordagem dos modos infantis de Wendy.
