Paramount se tornará lar exclusivo do UFC nos EUA em acordo de US$7,7 bi

O conteúdo esportivo, especialmente os direitos para eventos ao vivo, tem se tornado a base da estratégia de mídia, à medida que cada vez mais pessoas abandonam a TV a cabo, com concorrentes como Netflix e Disney também fechando acordos semelhantes para fortalecer suas ofertas.

A Netflix garantiu um acordo global de US$5 bilhões por 10 anos para o WWE Raw a partir de 2025 e adicionou dois jogos da NFL no dia de Natal. A ESPN, da Disney, estendeu os direitos com a NFL, NHL, MLB e College Football Playoff.

"A adição dos eventos imperdíveis do UFC durante o ano às nossas plataformas é uma grande conquista", disse Ellison, chamando o UFC de "potência global do esporte".

A empresa pagará em média US$1,1 bilhão por ano e incluirá os eventos sem custo adicional para os assinantes, afastando-se do modelo tradicional de pay-per-view do UFC. A empresa também informou que poderá buscar os direitos do UFC em outros mercados à medida que eles forem licitados.

O UFC realiza cerca de 43 eventos ao vivo por ano, alcançando cerca de 100 milhões de fãs nos EUA e quase 950 milhões de lares em todo o mundo.

A Paramount Global e a Skydance Media concluíram sua fusão de US$8,4 bilhões na semana passada e nomearam Ellison como presidente-executivo, encerrando um processo de negociação longo marcado por escrutínio político e preocupações dos acionistas.