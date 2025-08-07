Pianista e compositor de jazz latino Eddie Palmieri morre aos 88 anos

Por Steve Gorman
(Reuters) - Eddie Palmieri, pianista, compositor e líder de banda, homenageado com o Grammy e amplamente reconhecido como uma figura importante no cenário do jazz latino e da salsa, morreu na quarta-feira em sua casa em Nova Jersey, de acordo com sua página no Facebook. Ele tinha 88 anos.
Não foi informada a causa da morte.
Nascido no bairro "Harlem Espanhol", em Upper Manhattan, em Nova York, filho de pais porto-riquenhos, Palmieri começou a estudar piano ainda jovem e fez sua estreia musical apresentando-se no Carnegie Hall aos 11 anos.
Dois anos depois, ficou fascinado com a percussão e entrou para a orquestra de jazz latino de seu tio tocando timbales aos 13 anos, mas logo mudou novamente para o piano e nunca mais olhou para trás, de acordo com uma biografia publicada no AllMusic.com.
Ainda assim, sua paixão precoce pela percussão acabou influenciando seu estilo de piano deslumbrante e estrondoso, e composições que transcenderam as fronteiras da música afro-caribenha, jazz, funk e soul.
Conforme descrito pela AllMusic, sua técnica como pianista incorporava trechos de contemporâneos, desde McCoy Tyner até Herbie Hancock, e os reciclava por meio de um groove latino e dinâmico.
"Sua abordagem pode ser comparada à de Thelonious Monk por seus padrões não ortodoxos, ritmos estranhos, frases às vezes desconexas e efeitos percussivos tocados de uma maneira que sempre é resolvida com sucesso", escreveu a AllMusic.
Palmieri recebeu 10 prêmios Grammy, o National Endowment of the Arts' Jazz Master Award e um prêmio de realização vitalícia da Academia Latina de Artes e Ciências da Gravação, entre outras homenagens.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.