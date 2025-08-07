Pianista e compositor de jazz latino Eddie Palmieri morre aos 88 anos

Nascido no bairro "Harlem Espanhol", em Upper Manhattan, em Nova York, filho de pais porto-riquenhos, Palmieri começou a estudar piano ainda jovem e fez sua estreia musical apresentando-se no Carnegie Hall aos 11 anos.

Dois anos depois, ficou fascinado com a percussão e entrou para a orquestra de jazz latino de seu tio tocando timbales aos 13 anos, mas logo mudou novamente para o piano e nunca mais olhou para trás, de acordo com uma biografia publicada no AllMusic.com.

Ainda assim, sua paixão precoce pela percussão acabou influenciando seu estilo de piano deslumbrante e estrondoso, e composições que transcenderam as fronteiras da música afro-caribenha, jazz, funk e soul.

Conforme descrito pela AllMusic, sua técnica como pianista incorporava trechos de contemporâneos, desde McCoy Tyner até Herbie Hancock, e os reciclava por meio de um groove latino e dinâmico.

"Sua abordagem pode ser comparada à de Thelonious Monk por seus padrões não ortodoxos, ritmos estranhos, frases às vezes desconexas e efeitos percussivos tocados de uma maneira que sempre é resolvida com sucesso", escreveu a AllMusic.

Palmieri recebeu 10 prêmios Grammy, o National Endowment of the Arts' Jazz Master Award e um prêmio de realização vitalícia da Academia Latina de Artes e Ciências da Gravação, entre outras homenagens.